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В Минске поступили в продажу талоны с символикой II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Папараць-кветка и шар единения стран континента. Проезд в наземном транспорте теперь можно оплатить талонами с символикой II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Символикой украшены билеты на одну поездку в автобусе, троллейбусе, трамвае и электробусе. Приобрести памятные талончики минчане и гости столицы могут в кассах и у водителей. Всего выпущено более 26 миллионов экземпляров.
Стоимость праздничных билетов не отличается от привычной. Талончик нового образца успели оценить многие пассажиры.
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Новости Беларуси. Папараць-кветка и шар единения стран континента. Проезд в наземном транспорте теперь можно оплатить талонами с символикой II Европейских...
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