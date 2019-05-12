В Заводском районе Минска подъезды убирают с помощью пылесоса

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эксперименту уже несколько месяцев. Здесь ежедневно выполняют сухую уборку первых этажей и кабин лифтов, а генеральную – всего подъезда проводят всего раз в месяц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Работники ЖЭСа пылесосят, моют лестницы, площадки и перила. В результате эксперимента подъезды стали заметно чище. Количество заявок от жителей по клининговым вопросам снизилось, так же как и стоимость услуги. Теперь каждый проживающий вместо 65 копеек в месяц платит 46. Опыт Заводского района планируют внедрить и в других местах.





Павел Поплевко, инженер ЖЭУ №4 Заводского района:

Результаты положительные. Уборка идет без пыли, гораздо качественней.





Алексей Маковецкий, рабочий по комплексной уборке ЖЭУ №4 Заводского района:

Мы убираем после 21.00, сначала идет подметание до 21.00, потом убираем пылесосом. Таким способом очень легко стало.