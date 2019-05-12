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В Заводском районе Минска подъезды убирают с помощью пылесоса

13.05.2019 22:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эксперименту уже несколько месяцев. Здесь ежедневно выполняют сухую уборку первых этажей и кабин лифтов, а генеральную –  всего подъезда проводят всего раз в месяц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Заводском районе Минска подъезды убирают с помощью пылесоса

Работники ЖЭСа пылесосят, моют лестницы, площадки и перила. В результате эксперимента подъезды стали заметно чище. Количество заявок от жителей по клининговым вопросам снизилось, так же как и стоимость услуги. Теперь каждый проживающий вместо 65 копеек в месяц платит 46. Опыт Заводского района планируют внедрить и в других местах.

В Заводском районе Минска подъезды убирают с помощью пылесоса

Павел Поплевко, инженер ЖЭУ №4 Заводского района:
Результаты положительные. Уборка идет без пыли, гораздо качественней.

В Заводском районе Минска подъезды убирают с помощью пылесоса

Алексей Маковецкий, рабочий по комплексной уборке ЖЭУ №4 Заводского района:
Мы убираем после 21.00, сначала идет подметание до 21.00, потом убираем пылесосом. Таким способом очень легко стало.
 
 
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Новости Беларуси. Эксперименту уже несколько месяцев. Здесь ежедневно выполняют сухую уборку первых этажей и кабин лифтов, а генеральную –  всего подъезда...
 
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