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В Заводском районе Минска подъезды убирают с помощью пылесоса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эксперименту уже несколько месяцев. Здесь ежедневно выполняют сухую уборку первых этажей и кабин лифтов, а генеральную – всего подъезда проводят всего раз в месяц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Работники ЖЭСа пылесосят, моют лестницы, площадки и перила. В результате эксперимента подъезды стали заметно чище. Количество заявок от жителей по клининговым вопросам снизилось, так же как и стоимость услуги. Теперь каждый проживающий вместо 65 копеек в месяц платит 46. Опыт Заводского района планируют внедрить и в других местах.
Павел Поплевко, инженер ЖЭУ №4 Заводского района:
Алексей Маковецкий, рабочий по комплексной уборке ЖЭУ №4 Заводского района:
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Новости Беларуси. Эксперименту уже несколько месяцев. Здесь ежедневно выполняют сухую уборку первых этажей и кабин лифтов, а генеральную – всего подъезда...
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