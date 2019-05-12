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В Несвиже определили места, запрещенные для купания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области определили места, где можно купаться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего их 105. Водное пространство постоянно находится под контролем, проводится регулярный мониторинг.
Например, в Несвиже для отдыхающих подготовили 7 мест для купания. Из них 2 зоны отдыха и 5 пляжей. Водолазы очистили дно на установленной территории, проведена также паспортизация. Места, где нельзя купаться, уже тоже известны.
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Новости Беларуси. В Минской области определили места, где можно купаться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего их 105. Водное пространство постоянно...
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