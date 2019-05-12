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В Несвиже определили места, запрещенные для купания

13.05.2019 22:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области определили места, где можно купаться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего их 105. Водное пространство постоянно находится под контролем, проводится регулярный мониторинг.

В Несвиже определили места, запрещенные для купания

Например, в Несвиже для отдыхающих подготовили 7 мест для купания. Из них 2 зоны отдыха и 5 пляжей. Водолазы очистили дно на установленной территории, проведена также паспортизация. Места, где нельзя купаться, уже тоже известны.

В Несвиже определили места, запрещенные для купания

Геннадий Бруй, председатель Несвижской районной организации Белорусского общества спасения на водах:
Определены места, где запрещено купание. Это дамбы, плотины, гидросооружения, мелиоративные каналы, противопожарные водоемы, другие технические емкости. Порядка 26 мест, где установлены таблички «Купание запрещено».

В Несвиже определили места, запрещенные для купания

Все пляжи оборудованы кабинками, созданы специальные места для купания детей. Большое внимание уделили также информационной работы в школах и летних лагерях.
 
 
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Новости Беларуси. В Минской области определили места, где можно купаться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего их 105. Водное пространство постоянно...
 
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