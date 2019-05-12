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Квадратный метр за 1000 рублей. В Фаниполе активно строят доступное жилье

13.05.2019 21:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Город для жизни. Сразу несколько новых многоэтажных домов строят в Фаниполе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Квадратный метр за 1000 рублей. В Фаниполе активно строят доступное жилье

Таким образом, здесь реализуют поручение Президента по поддержке многодетных семей. Фаниполь не просто город-спутник, а еще и самый молодой среди соседних со столицей населенных пунктов. Население здесь молодеет как за счет естественного прироста, так и в результате миграции. Поэтому основную часть квартир в новых домах получат именно семьи.

Подробнее – в видеоматериале
 
 
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Новости Беларуси. Город для жизни. Сразу несколько новых многоэтажных домов строят в Фаниполе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Таким образом, здесь...
 
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