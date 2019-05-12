ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле

13.05.2019 21:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Велосипедный сезон в Заславле открыли настоящим праздником! Третий год здесь проходит велокарнавал «Viva Rovar», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле

В этот раз он собрал более 500 участников. Кстати, самому младшему из них 1,5 года, а самому старшему –  68 лет.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле
Велосипедисты проехали по городским улицам, преодолев маршрут в 9 километров. Фишкой фестиваля стали яркие костюмы участников.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле


Светлана Карташова, председатель Заславского горисполкома:
Велопробегом мы показываем, насколько важен велосипед в нашей жизни. Мы совершаем проезд, тем самым учим детей, как правильно ехать, как перестраиваться в большой группе.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле

Атмосфера шикарная, настроение замечательное, погода способствует.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле

Всегда подбадривала папу, говорила: «Быстрее, быстрее! Мы победим». Почти так и вышло.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле

Тигры вообще классные, они сильные, мужественные, мы олицетворяем эту силу, мощь, дружбу, единство.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле

Главное не первым приехать, а поучаствовать, чтобы было весело.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле

На финишной прямой велосипедистов встречали с оркестром. Здесь прозвучал финальный аккорд смотра-конкурса коллективов «Спадчына», который длился целый месяц и успел собрать 13 оркестров со всей Беларуси.

Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле

Отметили на велокарнавале и оригинальность участников. Самых ярких наградили призами за лучшие костюмы, выбрали также и самые спортивные семьи.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Велосипедный сезон в Заславле открыли настоящим праздником! Третий год здесь проходит велокарнавал «Viva Rovar», сообщили в программе «Минщина» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия должна получить защиту от гиперзвукового оружия раньше, чем оно появится у других стран - Путин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика