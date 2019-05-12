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Тигры и единороги. Оригинальные костюмы участников фестиваля «Viva Rovar» в Заславле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Велосипедный сезон в Заславле открыли настоящим праздником! Третий год здесь проходит велокарнавал «Viva Rovar», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В этот раз он собрал более 500 участников. Кстати, самому младшему из них 1,5 года, а самому старшему – 68 лет.
Атмосфера шикарная, настроение замечательное, погода способствует.
Всегда подбадривала папу, говорила: «Быстрее, быстрее! Мы победим». Почти так и вышло.
Тигры вообще классные, они сильные, мужественные, мы олицетворяем эту силу, мощь, дружбу, единство.
Главное не первым приехать, а поучаствовать, чтобы было весело.
Отметили на велокарнавале и оригинальность участников. Самых ярких наградили призами за лучшие костюмы, выбрали также и самые спортивные семьи.
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Новости Беларуси. Велосипедный сезон в Заславле открыли настоящим праздником! Третий год здесь проходит велокарнавал «Viva Rovar», сообщили в программе «Минщина» на...
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