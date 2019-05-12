|
Виктор Бекша: «У молодых выпал шанс себя проявить на Золотой лиге»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После длительного отечественного клубного чемпионата по волейболу, наступает время национальных сборных. Так, «Раубичи» принимает кэмп мужской сборной Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В расположение вызваны самые лучшие игроки страны и теперь подопечные Виктора Бекши готовятся к предварительному этапу Золотой евролиги.
Уже известно и расписание белорусов в этом турнире. 26 мая на «Чижовка – Арене» подопечные Виктора Бекши в стартовой игре сыграют с командой Чехии, затем 29 мая принимаем Финляндию. А в первый день лета – 1 июня – наши парни поборются с украинцами.
А вот затем белорусов ожидает три гостевых матча с этими же соперниками. По итогам шести поединков станет понятно, кто смог добыть путевку в основной раунд евротурнира. Туда проходит только победитель квартета. Задача перед белорусами – финал Золотой лиги. В рамках подготовки к соревнованиям, наша сборная проведет два спарринга с Латвией. Перед отъездом националка провела тренировку с воспитанниками лицея МЧС.
Виктор Бекша, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу:
Команда перспективная. Задача на Золотой лиге – попадание в финал, для этого будем делать все, чтобы там оказаться.
Этот старт является для мужской сборной этапом подготовки к Чемпионату Европы, который в этом году примет Словения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. После длительного отечественного клубного чемпионата по волейболу, наступает время национальных сборных. Так, «Раубичи» принимает кэмп мужской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)