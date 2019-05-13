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Азаренко вышла во 2-й раунд турнира в Риме и сразится с 6-й ракеткой мира
Источник материала: Tut.by
Белоруска Виктория Азаренко вышла во 2-й раунд одиночного разряда на грунтовом турнире категории Premier 5 в Риме с призовым фондом 3 452 538 долларов.
В стартовом поединке Виктория Азаренко (№ 51 WTA) в двух сетах уверенно взяла верх над китаянкой Шуай Чжан (№ 48 WTA) — 6:2, 6:1. Матч продолжался всего 67 минут.
Первый сет Азаренко начала с проигранного гейма на чужой подаче, однако затем белоруска взяла 4 гейма кряду (4:1).
После этого Виктория позволила сопернице совершить брейк, уступив гейм на своей подаче (4:2), но следующие два гейма остались за Азаренко, которая с тремя брейками оформила выигрыш в партии (6:2).
Второй сет Виктория начала с двух победных геймов (2:0), однако затем соперница сократила отставание (2:1). Впрочем, следующие 4 гейма Азаренко оставила за собой, оформив победу в сете и матче (6:1).
В 1/16 финала соперницей Виктории Азаренко станет 6-я ракетка мира украинка Элина Свитолина. Прежде они встречались дважды, и было это в 2015 году. Азаренко тогда победила украинку в Торонто — 6:1, 6:4 и в Дохе — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.
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Белоруска Виктория Азаренко вышла во 2-й раунд одиночного разряда на грунтовом турнире категории Premier 5 в Риме с призовым фондом 3 452 538 долларов.
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