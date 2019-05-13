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Азаренко вышла во 2-й раунд турнира в Риме и сразится с 6-й ракеткой мира

13.05.2019 22:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска Виктория Азаренко вышла во 2-й раунд одиночного разряда на грунтовом турнире категории Premier 5 в Риме с призовым фондом 3 452 538 долларов.


Фото: Reuters

В стартовом поединке Виктория Азаренко (№ 51 WTA) в двух сетах уверенно взяла верх над китаянкой Шуай Чжан (№ 48 WTA) — 6:2, 6:1. Матч продолжался всего 67 минут.

Азаренко — Шуай Чжан — 6:2, 6:1

Эйсы: 4−2.

Двойные ошибки: 1−4.

Попадание первой подачи: 60% — 55%.

Выигрыш первой подачи: 64% (16 из 25) — 61% (19 из 31).

Выигрыш второй подачи: 59% (10 из 17) — 12% (3 из 25).

Реализация брейк-пойнтов: 75% (6 из 8) — 100% (1 из 1).

Невынужденные ошибки: 11−28.

Активно выигранные очки: 18−15.

Все выигранные очки: 61% (60 из 98) — 39% (38 из 98).

Первый сет Азаренко начала с проигранного гейма на чужой подаче, однако затем белоруска взяла 4 гейма кряду (4:1).

После этого Виктория позволила сопернице совершить брейк, уступив гейм на своей подаче (4:2), но следующие два гейма остались за Азаренко, которая с тремя брейками оформила выигрыш в партии (6:2).

Второй сет Виктория начала с двух победных геймов (2:0), однако затем соперница сократила отставание (2:1). Впрочем, следующие 4 гейма Азаренко оставила за собой, оформив победу в сете и матче (6:1).

В 1/16 финала соперницей Виктории Азаренко станет 6-я ракетка мира украинка Элина Свитолина. Прежде они встречались дважды, и было это в 2015 году. Азаренко тогда победила украинку в Торонто — 6:1, 6:4 и в Дохе — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко вышла во 2-й раунд одиночного разряда на грунтовом турнире категории Premier 5 в Риме с призовым фондом 3 452 538 долларов.
 
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