Источником вдохновения - Беларусь. Архитектор церкви в Лондоне спроектировал здание для дилера Rolls-Royce и Bentley

Фото нового проекта.





Как пишет журнал Architects' Journal, здание площадью 3716 квадратных метров для Frank Dale & Stepsons возведут в индустриальном районе, датированном 1920-ми годами. Там разместится офис компании, шоу-рум и автомастерская. Ожидается, что проект завершат в 2020 году.





Здание задумано так, чтобы улучшить уровень обслуживания клиентов и дать возможность увидеть, как восстанавливаются винтажные автомобили Rolls Royces и Bentley. Посетители будут перемещаться из шоу-рума на первом этаже через мост на верхний этаж к облицованным прозрачным поликарбонатом помещениям автомастерских, где они смогут наблюдать за процессом реставрации.





Архитектурное бюро Цзывая Со Spheron Architects уже получило разрешение местных властей на строительство.









Цзывай Со рассказал, что его вдохновили здания начала ХХ века в стиле конструктивизма, которые он увидел во время своих поездок в Беларусь. В предыдущих интервью архитектор также восхищался творчеством Иосифа Лангбарда, автора конструктивистского Дома правительства.









Архитектор Цзывай Со. Фото Саши Белоокой.





На новый проект Цзывая Со, вероятно, вдохновили здание бывшей Национальной библиотеки, а также фабрики-кухни в Минске (ресторан «Папараць-кветка»). Архитектор поддерживает связи с Беларусью и в настоящее время работает с Фондом Еврейского наследия в Великобритании и семьей Наташи Каплински, пытаясь сохранить Слонимскую синагогу XVII века.



