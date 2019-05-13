ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Источником вдохновения - Беларусь. Архитектор церкви в Лондоне спроектировал здание для дилера Rolls-Royce и Bentley

13.05.2019 22:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Архитектор Цзывай Со, тот самый, который спроектировал белорусскую униатскую церковь в Лондоне, разработал дизайн нового главного офиса в Суррее (Великобритания) для старейшего в мире дилера и реставратора винтажных Rolls-Royce и Bentley.


Фото нового проекта.

Как пишет журнал Architects' Journal, здание площадью 3716 квадратных метров для Frank Dale & Stepsons возведут в индустриальном районе, датированном 1920-ми годами. Там разместится офис компании, шоу-рум и автомастерская. Ожидается, что проект завершат в 2020 году.

Здание задумано так, чтобы улучшить уровень обслуживания клиентов и дать возможность увидеть, как восстанавливаются винтажные автомобили Rolls Royces и Bentley. Посетители будут перемещаться из шоу-рума на первом этаже через мост на верхний этаж к облицованным прозрачным поликарбонатом помещениям автомастерских, где они смогут наблюдать за процессом реставрации.

Архитектурное бюро Цзывая Со Spheron Architects уже получило разрешение местных властей на строительство.


Цзывай Со рассказал, что его вдохновили здания начала ХХ века в стиле конструктивизма, которые он увидел во время своих поездок в Беларусь. В предыдущих интервью архитектор также восхищался творчеством Иосифа Лангбарда, автора конструктивистского Дома правительства.


Архитектор Цзывай Со. Фото Саши Белоокой.

На новый проект Цзывая Со, вероятно, вдохновили здание бывшей Национальной библиотеки, а также фабрики-кухни в Минске (ресторан «Папараць-кветка»). Архитектор поддерживает связи с Беларусью и в настоящее время работает с Фондом Еврейского наследия в Великобритании и семьей Наташи Каплински, пытаясь сохранить Слонимскую синагогу XVII века.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Архитектор Цзывай Со, тот самый, который спроектировал белорусскую униатскую церковь в Лондоне, разработал дизайн нового главного офиса в Суррее (Великобритания)...
 
Новости дня
Новости разные
 
Картины Шраги Царфина вернутся в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.05.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика