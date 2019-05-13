Картины Шраги Царфина вернулись в Беларусь





Одна из картин Царфина / Фото посольства Беларуси во Франции





Работы приобрела для своей корпоративной коллекции группа компаний "А-100". Их привезли в Беларусь в начале мая, все таможенные процедуры уже завершены. Сейчас готовится выставка. Предполагается, что потом экспозиция откроется в Минском областном краеведческом музее в Молодечно, так как сам художник был родом из Смиловичей.





На сегодня это крупнейшее в Беларуси собрание произведений Царфина. Ещё две картины имеет Национальный художественный музей, а 12 находятся в корпоративной коллекции Белгазпромбанка.





Файбиш-Шрага Царфин родился в Смиловичах на Минщине в 1900 году. Начальное художественное образование он получил в Виленской художественной школе. В 1914 году эмигрировал в Палестину. В начале 1920-х годов художник поехал в Европу, чтобы продолжить обучение. Сперва учился в Берлине, а в 1924 году переехал в Париж. Занимался не только живописью — оставил произведения в области художественного текстиля, книжной графики. В 1947 году переехал во французский городок Рони-су-Буа, где жил до самой смерти в 1975 году.



