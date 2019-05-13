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Картины Шраги Царфина вернулись в Беларусь

13.05.2019 22:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусское посольство во Франции договорилось с потомками Шраги Царфина, чтобы приобрести 15 его картин и вернуть в Беларусь — на родину известного художника Парижской школы, передаёт БЕЛТА.


Одна из картин Царфина / Фото посольства Беларуси во Франции

Работы приобрела для своей корпоративной коллекции группа компаний "А-100". Их привезли в Беларусь в начале мая, все таможенные процедуры уже завершены. Сейчас готовится выставка. Предполагается, что потом экспозиция откроется в Минском областном краеведческом музее в Молодечно, так как сам художник был родом из Смиловичей.

На сегодня это крупнейшее в Беларуси собрание произведений Царфина. Ещё две картины имеет Национальный художественный музей, а 12 находятся в корпоративной коллекции Белгазпромбанка.

Файбиш-Шрага Царфин родился в Смиловичах на Минщине в 1900 году. Начальное художественное образование он получил в Виленской художественной школе. В 1914 году эмигрировал в Палестину. В начале 1920-х годов художник поехал в Европу, чтобы продолжить обучение. Сперва учился в Берлине, а в 1924 году переехал в Париж. Занимался не только живописью — оставил произведения в области художественного текстиля, книжной графики. В 1947 году переехал во французский городок Рони-су-Буа, где жил до самой смерти в 1975 году.


 
 
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Белорусское посольство во Франции договорилось с потомками Шраги Царфина, чтобы приобрести 15 его картин и вернуть в Беларусь — на родину известного художника...
 
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