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Лукашенко уже сделал свой выбор – союз с Россией

13.05.2019 21:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Лукашенко сформировалась глубокая психологическая и политическая неприязнь к Западу, недоверие и страх.

У Лукашенко сформировалась глубокая психологическая и политическая неприязнь к Западу, недоверие и страх.

Он помнит судьбу Хусейна, Асада, Каддафи, Милошевича, Януковича. Он знает, что никогда не будет в Европе “своим диктатором”, он знает, что Запад не станет содержать режим и гарантировать его безопасность, тем более что у Запада нет для этого ни стратегии, ни ресурсов. Единственная стратегия “действия” – это регулярные приглашения Лукашенко на “мероприятия”.

Более того, Лукашенко уже сделал свой выбор – союз с Россией, и вряд ли изменит свои предпочтения.

К сожалению, Европа (Запад) за все эти годы таки и не поняла природу политического режима в Беларуси, да ей это и не нужно.

Поэтому европейская политика “поклонов” будет продолжаться.



 
 
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У Лукашенко сформировалась глубокая психологическая и политическая неприязнь к Западу, недоверие и страх.
 
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