Эксклюзив: в Беларуси начали выпускать мороженое с лепестками васильков и семенами льна





Максим Журович, замдиректора по маркетингу, рассказывает:

«Этими тремя национальными символами, растительными символами, мы планировали передать национальную идентичность. Работа над продуктом велась года полтора, никаких типовых рецептур не было. Мы работаем с поставщиками из Латвии, специально оговаривали, чтобы лепестки василька добавляли на последнем этапе. Это важно, чтобы сохранить лепесток. Стаканчики белорусские, могилёвского производства. До нас ржаные стаканчики никто не заказывал».

Скорость производства — 9200 порций в час, сообщает TUT.BY.













Стоить «васильковое» мороженое будет 1,5−1,6 рубля — всё зависит от наценки конкретного торгового объекта.