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Эксклюзив: в Беларуси начали выпускать мороженое с лепестками васильков и семенами льна

13.05.2019 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стаканчик — ржаной.


 

Максим Журович, замдиректора по маркетингу, рассказывает:

 

«Этими тремя национальными символами, растительными символами, мы планировали передать национальную идентичность. Работа над продуктом велась года полтора, никаких типовых рецептур не было. Мы работаем с поставщиками из Латвии, специально оговаривали, чтобы лепестки василька добавляли на последнем этапе. Это важно, чтобы сохранить лепесток. Стаканчики белорусские, могилёвского производства. До нас ржаные стаканчики никто не заказывал».

Скорость производства — 9200 порций в час, сообщает TUT.BY.


 


Стоить «васильковое» мороженое будет 1,5−1,6 рубля — всё зависит от наценки конкретного торгового объекта.

 
 
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