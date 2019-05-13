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В Могилеве погиб известный фотограф: въехал на велосипеде в яму и упал — не спас даже шлем

13.05.2019 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилеве 12 мая трагически погиб известный фотограф Александр Сомов. Он ехал на велосипеде, когда колесо попало в глубокую яму, скрытую под водой.

Фото: Инна Шилович, vk.com/ilovemogilev

Во время падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, — не спас даже шлем. Александру Сомову было 66 лет, пишет auto.tut.by

— Я ехала рядом с Александром, когда это случилось. Ехали мы медленно. Он заехал в лужу, а там оказалась глубокая ямка. Попав в нее передним колесом, Александр упал и сразу отключился. Мы вызвали скорую, его забрали в городскую больницу, а где-то через 30 минут он скончался. Александр был в шлеме, — пишет могилевчанка Инна Шилович. — Берегите себя и своих близких! Объезжайте лужи, если не знаете, что в них находится!

По словам очевидцев, яма эта в микрорайоне Юбилейный, то есть в районе улицы Королева.

Александр Сомов занимался фотографией почти 40 лет — с 1980 года.

Позже появилась информация, что яму заделали. Кроме того, отремонтировали весь проезд с односторонним движением, где обычно ездят велосипедисты.


 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве 12 мая трагически погиб известный фотограф Александр Сомов. Он ехал на велосипеде, когда колесо попало в глубокую яму, скрытую под водой.
 
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