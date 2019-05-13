В Могилеве погиб известный фотограф: въехал на велосипеде в яму и упал — не спас даже шлем

Фото: Инна Шилович, vk.com/ilovemogilev





Александру Сомову было 66 лет, пишет auto.tut.by Во время падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, — не спас даже шлем.было 66 лет, пишет





— Я ехала рядом с Александром, когда это случилось. Ехали мы медленно. Он заехал в лужу, а там оказалась глубокая ямка. Попав в нее передним колесом, Александр упал и сразу отключился. Мы вызвали скорую, его забрали в городскую больницу, а где-то через 30 минут он скончался. Александр был в шлеме, — пишет могилевчанка Инна Шилович. — Берегите себя и своих близких! Объезжайте лужи, если не знаете, что в них находится!





По словам очевидцев, яма эта в микрорайоне Юбилейный, то есть в районе улицы Королева.





Александр Сомов занимался фотографией почти 40 лет — с 1980 года.





Позже появилась информация, что яму заделали. Кроме того, отремонтировали весь проезд с односторонним движением, где обычно ездят велосипедисты.



