Китай обвалил американские биржи

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Резкий спад произошел после того, как Пекин объявил о введении с 1 июня ответные ввозных пошлин в отношении более пяти тысяч товаров, поступающих из США.





Так, индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже с момента открытия торгов в понедельник, 13 мая, упал на 695,21 пунктов (2,68 процента) и составил 25247,16 пункта. Индекс S&P, включающий 500 крупнейших американских компаний, потерял 79,87 пункта (2,77 процента) и оказался на отметке 2801,53 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 247,36 пункта (3,12 процента), опустившись до 7669,58 пункта.





Китай 13 мая объявил о введении пошлин в отношении более пяти тысяч товаров из США на сумму в 60 миллиардов долларов. Повышенные пошлины начнут действовать с 1 июня. Решение было принято после того, как на аналогичное повышение пошлин пошел Вашингтон. Американские власти с 10 мая увеличили тарифы в отношении китайских товаров с 10 до 25 процентов на 200 миллиардов долларов.





Вашингтон принял такое решение после того, как Пекин не включил в проект торгового соглашения между странами большинство требований США. В свою очередь Китай занял такую жесткую позицию в торговых переговорах из-за уверенности, что США готовы смягчить свои требования. Например, в Пекине восприняли заявление американского президента Дональда Трампа о необходимости понизить процентную ставку в США как сигнал, что тот в действительности считает экономику Соединенных Штатов менее стабильной, чем на словах.



