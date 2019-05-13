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Китай обвалил американские биржи

13.05.2019 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американские фондовые индексы обвалились на фоне усиления противостояния США и Китая в рамках торговой войны, свидетельствуют данные бирж.

Фото: Drew Angerer / Getty Images
 Резкий спад произошел после того, как Пекин объявил о введении с 1 июня ответные ввозных пошлин в отношении более пяти тысяч товаров, поступающих из США.

Так, индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже с момента открытия торгов в понедельник, 13 мая, упал на 695,21 пунктов (2,68 процента) и составил 25247,16 пункта. Индекс S&P, включающий 500 крупнейших американских компаний, потерял 79,87 пункта (2,77 процента) и оказался на отметке 2801,53 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 247,36 пункта (3,12 процента), опустившись до 7669,58 пункта.

Китай 13 мая объявил о введении пошлин в отношении более пяти тысяч товаров из США на сумму в 60 миллиардов долларов. Повышенные пошлины начнут действовать с 1 июня. Решение было принято после того, как на аналогичное повышение пошлин пошел Вашингтон. Американские власти с 10 мая увеличили тарифы в отношении китайских товаров с 10 до 25 процентов на 200 миллиардов долларов.

Вашингтон принял такое решение после того, как Пекин не включил в проект торгового соглашения между странами большинство требований США. В свою очередь Китай занял такую жесткую позицию в торговых переговорах из-за уверенности, что США готовы смягчить свои требования. Например, в Пекине восприняли заявление американского президента Дональда Трампа о необходимости понизить процентную ставку в США как сигнал, что тот в действительности считает экономику Соединенных Штатов менее стабильной, чем на словах.


 
 
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Американские фондовые индексы обвалились на фоне усиления противостояния США и Китая в рамках торговой войны, свидетельствуют данные бирж.
 
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