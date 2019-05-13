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Всё своё ношу с собой: Дзюдоист проиграл бой из-за выпавшего из кимоно мобильника
Источник материала: Партизан
По правилам, на татами запрещено проносить с собой посторонние предметы.
Фото: Скриншот
Во время соревнований по дзюдо в Баку произошел курьезный инцидент. Во время одного боя из кимоно португальского дзюдоиста Анри Эгутидзе выпал сотовый телефон,
Соперник Эгутидзе и рефери сразу обратили на это внимание, поединок был остановлен. В итоге, Эгутидзе присудили техническое поражение. По правилам, на татами запрещено проносить с собой посторонние предметы.
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По правилам, на татами запрещено проносить с собой посторонние предметы.
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