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Всё своё ношу с собой: Дзюдоист проиграл бой из-за выпавшего из кимоно мобильника

13.05.2019 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По правилам, на татами запрещено проносить с собой посторонние предметы.


Фото: Скриншот

Во время соревнований по дзюдо в Баку произошел курьезный инцидент. Во время одного боя из кимоно португальского дзюдоиста Анри Эгутидзе выпал сотовый телефон, сообщает Еurosport.ru.

Соперник Эгутидзе и рефери сразу обратили на это внимание, поединок был остановлен. В итоге, Эгутидзе присудили техническое поражение. По правилам, на татами запрещено проносить с собой посторонние предметы.


 
 
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По правилам, на татами запрещено проносить с собой посторонние предметы.
 
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