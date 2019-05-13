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Ежегодно у 300 детей в Беларуси фиксируют онкозаболевания - Минздрав
Источник материала: Интерфакс
В Беларуси ежегодно онкологическими заболеваниями заболевают около 300 детей, заявил журналистам в Минске в понедельник заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.
"Ежегодно, к сожалению, около 300 случаев такой беды приходит к нам, в Беларусь. Примерно 8 тыс онкологических заболеваний у детей ежегодно фиксируется в Евразийском регионе, более 300 тыс – в мире", - заявил он.
Высокий процент выживаемости детей, которым поставлен онкологический диагноз, также обусловлен применением таргетной терапии.
"Эти заболевания чаще всего требуют именно таргетной терапии, т.е. очень четкой терапии на молекулярно-генетическом уровне. И именно такая политика во всей нашей онкогематологии сегодня", - отметил Д.Пиневич.
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В Беларуси ежегодно онкологическими заболеваниями заболевают около 300 детей, заявил журналистам в Минске в понедельник заместитель министра здравоохранения...
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