Ежегодно у 300 детей в Беларуси фиксируют онкозаболевания - Минздрав

Источник материала: Интерфакс

В Беларуси ежегодно онкологическими заболеваниями заболевают около 300 детей, заявил журналистам в Минске в понедельник заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Ежегодно, к сожалению, около 300 случаев такой беды приходит к нам, в Беларусь. Примерно 8 тыс онкологических заболеваний у детей ежегодно фиксируется в Евразийском регионе, более 300 тыс – в мире", - заявил он.



По данным Минздрава Беларуси, около 74-75% онкологических заболеваний у детей вылечиваются. Выживаемость юных пациентов зависит от видов рака и ранней диагностике заболевания.

Высокий процент выживаемости детей, которым поставлен онкологический диагноз, также обусловлен применением таргетной терапии.

"Эти заболевания чаще всего требуют именно таргетной терапии, т.е. очень четкой терапии на молекулярно-генетическом уровне. И именно такая политика во всей нашей онкогематологии сегодня", - отметил Д.Пиневич.