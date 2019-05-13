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Картины Шраги Царфина вернутся в Беларусь

13.05.2019 22:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Картины белорусского представителя Парижской школы живописи Шраги Цафрина вернутся в Беларусь, сообщили в посольстве Беларуси во Франции.

"В рамках длительных переговоров была достигнута договоренность с наследниками известного художника Парижской школы живописи Ш.Царфина о приобретении с целью возвращения в Республику Беларусь 15 его картин", - говорится в сообщении.

Картины Шраги Царфина вернутся в Беларусь
Работы были приобретены для корпоративной коллекции Группы компаний "А-100", и в начале мая 2019 г. 15 картин были доставлены в Республику Беларусь из Франции. В настоящее время завершены все таможенные процедуры и начата подготовка выставки картин. Планируется, что в последующем выставка будет проходить в Минском областном краеведческом музее в г.Молодечно (Ш.Царфин был родом из Минской области).

Возвращенные в Беларусь 15 работ Ш.Царфина выполнены в различных техниках живописи и представляют различные периоды его творчества. Это позволит создать целостное впечатление о творческом пути художника, о развитии и изменениях его техники. В настоящее время коллекция из 15 картин Ш.Царфина является крупнейшим в Беларуси собранием работ этого известного художника.

Среди 15 работ особо выделяются картины "Большая ваза в охровых тонах" 1965 года, "Зеленый особняк у г.Онфлёр" около 1950 года, "Ночной морской пейзаж" около 1950.

Картины Шраги Царфина вернутся в Беларусь
Важно отметить, что ранние работы Ш.Царфина до переезда в Париж были уничтожены самим художником по совету Х.Сутина. Также в годы Второй мировой войны исчезли более поздние работы и в настоящее время на рынке живописи работы Ш.Царфина до 1945 года отсутствуют.

Возвращение работ Ш.Царфина в Беларусь  было организовано в рамках выполнения п.12 Протокола поручений президента Беларуси А.Г.Лукашенко от 21 августа 2017 г. №21 об активизации работы по возвращению культурных ценностей в Беларусь, отметили в посольстве.

Файбиш-Шрага Царфин представитель Парижской школы живописи, родился в 1899 году в местечке Смиловичи в Минской области. В 1914 г. эмигрировал в Палестину, в 1923 в г.Берлин, а в 1924 году в г.Париж. Работал как художник, дизайнер по ткани, книжный иллюстратор, поэт. Шрага Царфин и Хаим Сутин родились в одном местечке  Смиловичи и с детства знали друг друга. Умер во Франции в 1975 году. Полотна Ш.Царфина хранятся в музеях Франции, Великобритании, Германии, США и Израиля Ещё при жизни художника его работы приобретали известные коллекционеры Элена Рубинштейн, Аликс де Ротшильд и др. 2 работы находятся в коллекции Национального художественного музея Беларуси, 12 работ – в корпоративной коллекции "Белгазпромбанка".  

Картины Шраги Царфина вернутся в Беларусь

 
 
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Картины белорусского представителя Парижской школы живописи Шраги Цафрина вернутся в Беларусь, сообщили в посольстве Беларуси во Франции. "В рамках длительных...
 
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