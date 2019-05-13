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Канадцы вырвали победу у Словакии за секунду до сирены, шведы забросили норвежцам 9 шайб

14.05.2019 00:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четвертый день чемпионата мира по хоккею завершился ожидаемыми, но очень разными победами Канады и Швеции.


Reuters

Канады дважды по ходу матча уступали с разницей в две шайбы (0:2 и 2:4), но смогли не только сравнять счет, но и победить в основное время. Решающую шайбу за секунду до конца третьего периода забросил Стоун, реализовавший большинство — 6:5.

Положение в группе А: 1. Финляндия — 7 очков (после 3 игр), 2. Канада — 6 (2), 3. Германия — 6 (2), 4. США — 5 (3), 5. Словакия — 3 (3), 6. Дания — 2 (2), 7. Франция — 2 (1), 8. Великобритания — 0 (2).

В группе B шведы не испытали никаких проблем с норвежцами — 9:1. Форвард «Тре Крунур» Вильям Нюландер набрал 5 (1+4) очков.

Положение в группе В: 1. Россия — 9 (3), 2. Швейцария — 6 (2), 3. Чехия — 6 (3), 4. Швеция — 6 (3), 5. Латвия — 3 (2), 6. Австрия — 0 (2), 7. Норвегия — 0 (2), 8. Италия — 0 (2).

 
 
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Четвертый день чемпионата мира по хоккею завершился ожидаемыми, но очень разными победами Канады и Швеции.
 
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