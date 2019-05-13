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Независимым директорам госкомпаний дадут возможность хорошо заработать

14.05.2019 00:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Независимым директорам госкомпаний дадут возможность хорошо заработать

Госкомимущество и Минэкономики впервые в истории страны разработали методические рекомендации по выплате вознаграждения независимым директорам, избранным в составы советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с участием государства

Как сообщило Госкомимущество, цель разработанных и одобренных для широкого применения рекомендаций – совершенствование корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства.

Так, например, ожидается, что одобренные рекомендации "позволят активизировать работу в акционерных обществах с участием государства в части корпоративного управления, в том числе путем привлечения высококвалифицированных независимых директоров". Именно на новых продвинутых топ-менеджеров и хочет сделать ставку государство. Рекомендации, а по сути своей инструкция, вроде создает для этого условия. Вопрос лишь в том, как все это будет применяться и будет ли вообще. По крайней мере, некоторые моменты вызывают вполне обоснованные сомнения.

Согласно документу, под независимыми директорами здесь понимаются избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества физические лица, которые соответствуют ряду условий.

Они не должны являться работниками или аффилированными лицами этого общества, а также близкими родственниками, работниками и (или) участниками аффилированных лиц этого общества. Кроме того, чтобы действительно быть независимым, избранный директор в течение трех последних лет вообще не может и дня поработать на каких-либо должностях. в этом обществе или в управляющей организации общества. Даже с крупными контрагентами нельзя иметь никаких связей. В общем, исключаются все связи с акционерным обществом, которые могут повлиять на независимость мнения. Избранный председатель Совета директоров или наблюдательного совета должен голосовать по вопросам повестки дня исключительно "на основе личного профессионального мнения и опыта".

По решению общего собрания акционеров независимым директорам в период исполнения ими своих обязанностей предлагается выплачивать вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета).

Вознаграждение должно состоять из двух частей: постоянного (базового) и переменного (бонусного).

Постоянную (базовую) часть вознаграждения за работу в совете директоров (наблюдательном совете) предлагается выплачивать в размере 80% от оклада руководителя акционерного общества.

Переменная (бонусная) часть вознаграждения будет зависеть от достижения заранее определенных количественных и качественных задач, являющихся критериями выплат стимулирующего характера для руководителя (выполнение прогнозных показателей, доведенных в установленном порядке в рамках обеспечения выполнения прогноза-социально-экономического развития Беларуси, за достижение опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом заработной платы и др.) Размер переменной (бонусной) части вознаграждения определяется путем суммирования премий, бонусов и вознаграждений, предусмотренных условиями контракта руководителя общества за отчетный период (квартал, год), но не может превышать размер выплачиваемой постоянной (базовой) части вознаграждения за отчетный период (квартал, год).

Акционерные общества с учетом особенностей их деятельности вправе на общих собраниях акционеров установить также иной размер вознаграждения независимому директору.

С одной стороны вроде все понятно, но как всегда очень много пространства для маневра, что в белорусских условиях чревато последствиями.

Так, непонятно, какой контрагент считается крупным применительно к данным рекомендациям.

И уж совсем непонятен пассаж с иным размером вознаграждения независимому директору. Если понимать под этим любые условия, то зачем все остальное? Проще было бы в вопросе вознаграждения дать полную свободу и не изобретать велосипед.

На определенны оптимистический лад настраивает лишь то, что по результатам апробации данного подхода на практике Госкомимущество совместно с Минэкономики при необходимости внесут в него соответствующие корректировки. Главное, чтобы эти результаты были не слишком шокирующими.

 
 
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Госкомимущество и Минэкономики впервые в истории страны разработали методические рекомендации по выплате вознаграждения независимым директорам, избранным в...
 
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