Вкусно и быстро. Картофельные маффины

Ингредиенты

Картофельное пюре 250 г Колбаса 70 г Сыр 50 г Огурец соленый 2 шт. Сметана по вкусу Соль по вкусу Перец по вкусу

Заполняем формочки картофельным пюре чуть больше, чем наполовину (можно сделать с бортиком, как кому нравится).

Мелко нарезаем сыр и колбасу.

Добавляем к ним яйцо, солим, перчим и перемешиваем.

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Выкладываем сверху на пюре. Затем кладем кружочки огурца, немного смазываем сметаной.

Ставим на минут 25–30 в разогретую до 200 градусов духовку. Готовые маффины остужаем, достаем из формочек и подаем к столу. Можно подавать прямо в формах и украсить зеленью.