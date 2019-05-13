Вкусно и быстро. Картофельные маффины

Ингредиенты
|Картофельное пюре
|250 г
|Колбаса
|70 г
|Сыр
|50 г
|Огурец соленый
|2 шт.
|Сметана
|по вкусу
|Соль
|по вкусу
|Перец
|по вкусу
Заполняем формочки картофельным пюре чуть больше, чем наполовину (можно сделать с бортиком, как кому нравится).
Мелко нарезаем сыр и колбасу.
Добавляем к ним яйцо, солим, перчим и перемешиваем.
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Выкладываем сверху на пюре. Затем кладем кружочки огурца, немного смазываем сметаной.
Ставим на минут 25–30 в разогретую до 200 градусов духовку. Готовые маффины остужаем, достаем из формочек и подаем к столу. Можно подавать прямо в формах и украсить зеленью.
Автор: Intex-press