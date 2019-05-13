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Вкусно и быстро. Картофельные маффины

14.05.2019 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и быстро. Картофельные маффины

Ингредиенты

Картофельное пюре 250 г
Колбаса 70 г
Сыр 50 г
Огурец соленый 2 шт.
Сметана по вкусу
Соль по вкусу
Перец по вкусу

Заполняем формочки картофельным пюре чуть больше, чем наполовину (можно сделать с бортиком, как кому нравится).

Мелко нарезаем сыр и колбасу.

Добавляем к ним яйцо, солим, перчим и перемешиваем.

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Выкладываем сверху на пюре. Затем кладем кружочки огурца, немного смазываем сметаной.

Ставим на минут 25–30 в разогретую до 200 градусов духовку. Готовые маффины остужаем, достаем из формочек и подаем к столу. Можно подавать прямо в формах и украсить зеленью.

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Простой рецепт приготовления картофельных маффинов будет настоящей находкой, когда вам быстро нужно приготовить завтрак.
 
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