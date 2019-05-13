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Машина с интеллектом: беспилотный самосвал успешно испытали в Беларуси

14.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беспилотный карьерный самосвал успешно прошел испытания в Беларуси. Это совместная разработка «БелАЗа» и отечественной IT-компании, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Зрелище впечатляющее: самосвал-гигант движется уверенно, на водительском месте – никого. Машина грузоподъемностью 130 тонн управляется дистанционно. Любое препятствие аккуратно объезжает.

Погрузчик – тоже беспилотный. Управление машинами похоже на компьютерную игру. Все происходит в режиме онлайн. Водитель может находиться за тысячи километров и контролировать работу пяти, а то и семи самосвалов. Такой технике не страшна жара, пыль и даже радиация.

«Карьеры становятся глубже, полезные ископаемые добывают на больших высотах, а глубина карьера доходит до 800 метров. В таких условиях человеку работать сложно», – говорит генеральный директор холдинга Петр Пархомчик.

Этот карьерный самосвал полностью автоматизирован. Только в кабине – десятки сенсорных датчиков. Терабайты информации обрабатываются мгновенно. С такой задачей справляется новейшая система – сеть 5G. В мире массово ее планируют запустить не раньше 2021 года.

«Самые современные разработки в сетях пятого поколения нами будут применяться в первую очередь на полигоне. Создание промышленных сетей имеет много нюансов, которые надо понять в процессе эксплуатации. Следующим этапом для нас станет совместное создание автономной сети, которая работает в пределах отдельного карьера здесь в Беларуси, в Микашевичах», – говорит генеральный директор IT-компании Олег Седельник.

Первые беспилотники на платформе 4G «БелАЗ» выпустил три года назад. Они успешно зарекомендовали себя в России. А в следующем году самосвалы нового поколения будут тестировать не на полигоне, а в белорусских карьерах. Задача отечественного автопрома – в ближайшие пару лет занять до 20% мирового рынка беспилотников.



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Водитель может находиться за тысячи километров и контролировать работу пяти, а то и семи самосвалов.
 
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