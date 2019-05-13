Свидетель по делу Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова выпала из окна. Она находится в коме

Источник материала: Tut.by

Проходившая свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова выпала из окна. Как сообщает RT , инцидент произошел в Праге, девушка получила множественные тяжелые травмы.

Екатерина Бобкова находится в одной из пражских больниц. С девушкой случился несчастный случай — она выпала из окна.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом таза, ребер, контузию легких и внутричерепное кровоизлияние. Ее ввели в состояние искусственной комы.

«С нами связался представитель чешской полиции, который сообщил о том, что 10 мая российская гражданка Екатерина Бобкова упала с балкона и получила множественные повреждения», — подтвердили информацию в посольстве России в Чехии РИА «Новости ».

Врач отделения нейрохирургии одной из больниц в городе Градец-Кралове Павел Травничек рассказал агентству, что девушка поступила в медицинское учреждение с многочисленными повреждениями. Она находится в состоянии искусственной комы.

Более подробную информацию медик давать отказался, отметив, что детали о состоянии ее здоровья может рассказать лишь родственникам пациентки.

Екатерина Бобкова — подруга футболиста Александра Кокорина. Она проходила в качестве свидетеля по громкому уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и еще одного футболиста — Павла Мамаева, и запомнилась своими эксцентричными высказываниями .

8 мая суд признал футболистов виновными в побоях и хулиганстве и отправил в колонию.