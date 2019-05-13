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Цена Bitcoin достигла отметки в 8 тысяч долларов
Источник материала: Партизан
Во вторник, 14 мая, курс одной из самых популярных криптовалют Bitcoin достиг 8 тысяч долларов.
Об этом сообщают биржи
Максимум криптовалюты за последние 24 часа на CoinMarketCap был зафиксирован на уровне $8047, на CoinDesk - $8148.
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Во вторник, 14 мая, курс одной из самых популярных криптовалют Bitcoin достиг 8 тысяч долларов.
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