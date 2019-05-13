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Цена Bitcoin достигла отметки в 8 тысяч долларов

14.05.2019 08:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во вторник, 14 мая, курс одной из самых популярных криптовалют Bitcoin достиг 8 тысяч долларов.

Об этом сообщают биржи CoinMarketCap и CoinDesk.

Максимум криптовалюты за последние 24 часа на CoinMarketCap был зафиксирован на уровне $8047, на CoinDesk - $8148.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Во вторник, 14 мая, курс одной из самых популярных криптовалют Bitcoin достиг 8 тысяч долларов.
 
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