В Азербайджане судят «черных трансплантологов»

Из материалов уголовного дела известно, что В.Худадатов обвиняется в причастности к «черным трансплантологам». По данным следствия, транснациональная преступная группировка, в которую входил В.Худадатов, принуждала граждан Азербайджана продать свои органы, ставя их в зависимое положение.





Выяснилось, что В.Худадатов, 1957 года рождения, — уроженец Агдамского района и является отцом трех дочерей. Младшая дочь Худадатова – Гюляр страдала почечной недостаточностью с 2007 года. В 2015 году посредством передачи с ведущим Зауром Бахшалиевым по телеканалу Azad Azərbaycan семья Худадатова обратилась к согражданам и попросила оказать им финансовую поддержку для сбора необходимой суммы, требуемой для операции по пересадке почки. Таким образом, Худадатовы собрали 24 тысячи манатов и вышли на человека по имени Эльман Агаев, который за 10 тысяч манатов согласился стать донором.





Вскоре В.Худадатов, дочь Гюляр и Э.Агаев выехали в Иран, где встретились с хирургом-трансплантологом Мохсемом Тахири. Последний провел обследование реципиента и донора, и объявил сторонам, что пересадка почки с медицинской точки зрения допускается, но вот с правовой – существуют проблемы. Дело в том, что в Иране запрещена пересадка органов иностранным гражданам. Но выход из этого положения нашелся очень скоро.





Поиски привели В.Худадатова в тбилисскую клинику Lanset, главврачом которого является азербайджанец Фарман Джейранлы. В.Худадатов и Ф.Джейранлы договорились обо всем. Таким образом, операция по пересадке почки дочери Худадатова была проведена в феврале 2015 года в этой самой клинике. При этом главврач взял за операцию 8 тысяч долларов, а хирург 10 тысяч долларов.





В марте 2015 года с Э.Худадатовым связался Мохсем Тахири и передав ему номер телефона, попросил его найти человека по имени Яшар и встретиться с ним. Яшар был реципиентом, а его донором являлся родственник. С В.Худадатова требовалось доставить их в Тегеран, а затем в Тбилиси для трансплантации органа. За доставку В.Худадатов получил определенную плату и таким образом был втянут в подпольный бизнес «черных трансплантологов».





Следующим донором стал грузчик Заур с рынка Yaşıl bazar, который находился в затруднительном финансовом положении. Он согласился продать свою почку, как только услышал, что за нее он получит 12 тысяч манатов.





18 августа 2015 года Заура доставили сначала на медицинское обследование в Иран, а 9 сентября – на операцию в Тбилиси. По приезду грузчику дали подписать документ о том, что он добровольно отдал почку своему родственнику.









Затем была женщина из Турции, у которой был болен сын Пирели. В этом случае донора нашел тот самый Эльман Агаев, спасший жизнь дочери В.Худадатова. Односельчанин Э.Агаева по имени Шакир решился продать почку за 12 тысяч манатов, потому что ему нужны были деньги.





Трансплантация проводилась по наработанной схеме: сначала обследование в Иране, затем операция в Тбилиси. Подпольный бизнес с участием В.Худадатова просуществовал до 2018 года. За это время, по материалам следствия, В.Худадатов осуществил доставку из Азербайджана в Грузию 27 доноров.





Согласно обвинительному акту, чтобы убедить доноров продать почку, трансплантологи прибегали даже к запугиванию граждан Азербайджана. Отметим, что ни один донор, хоть и признан следствием пострадавшим по делу, не стал жаловаться на В.Худадатова. Но поскольку в Азербайджане запрещена продажа человеческих органов и тканей, действия В.Худадатова квалифицированы по статьям 137 (купля-продажа человеческих органов и тканей и принуждение к трансплантации), 144-1 (торговля людьми), 178 (мошенничество) и 182 (вымогательство путем угроз) Уголовного кодекса.





Следующее слушание по делу назначено на 20 мая. Пострадавшие по делу отказываются являться в суд и давать показания.









Специалисты отмечают, что «черная трансплантология» не ограничивается пределами одной страны. Она охватывают территории сразу нескольких государств.





Последний раз скандал вокруг врачей-трансплантологов, втянутых в это грязное дело, разразился в Азербайджане в 2010 году. Всплыла информация о том, что на территории республики орудует преступная группа «черных трансплантологов». Злоумышленники проводили трансплантацию в известной украинской клинике Шалимова и лечебных заведениях Баку, а также в столице Эквадора Кито.





Организаторам платили до 200 тысяч долларов. Желающих продать свою почку искали через интернет. За почку трансплантологи обещали 10 тысяч долларов, но в итоге жертвы не получали всю сумму. По данному факту было возбуждено уголовное дело, получившее широкую огласку, далее следы привели следственные органы Украины к «черным трансплантологам» Израиля и клиникам Турции.