







"Манчестер Сити" может быть отстранен от участия в еврокубках из-за финансовых нарушений, сообщает The New York Times.





Ранее УЕФА сообщал о начале расследования в отношении клуба.





На этой неделе следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами может запросить для "Ман Сити" бан в Лиге чемпионов. Речь идет о дисквалификации на один сезон.









"Ман Сити" обвиняется в том, что клуб предоставил недостоверную информацию при разрешении предыдущего дела в 2014 году, связанного с финансовым фэйр-плей, а также дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений.





Остается неясным, будет ли введен запрет уже в следующем сезоне или в сезоне-2020/21.