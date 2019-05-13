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УЕФА хочет исключить "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов
Источник материала: Партизан
"Горожане" могли нарушить правила финансового фэйр-плей.
"Манчестер Сити" может быть отстранен от участия в еврокубках из-за финансовых нарушений, сообщает The New York Times.
Ранее УЕФА сообщал о начале расследования в отношении клуба.
На этой неделе следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами может запросить для "Ман Сити" бан в Лиге чемпионов. Речь идет о дисквалификации на один сезон.
"Ман Сити" обвиняется в том, что клуб предоставил недостоверную информацию при разрешении предыдущего дела в 2014 году, связанного с финансовым фэйр-плей, а также дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений.
Остается неясным, будет ли введен запрет уже в следующем сезоне или в сезоне-2020/21.
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"Горожане" могли нарушить правила финансового фэйр-плей.
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