«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу». Мужское объяснение тому, что женщины ненавидят друг друга

Источник материала: Tut.by

В этой колонке Александр Зантович пытается найти ответ на вопрос «почему женщины так ненавидят женщин?» и сравнивает нашу вражду с войнушкой милых корги — не пропустите.





Женщинам в этом жестоком мире живется сложно. Почти так же сложно, как мужчинам. То и дело их притесняют неотесанные чурбаны, которые до сих пор считают, что у мартеновской печи, в спецназе, на рыбалке или в бане бабам не место. Конечно, этих мужланов исчезающе мало. И судьба их незавидна, потому как больше половины многомиллиардного населения планеты Земля — женщины. И рано или поздно все сексисты поперхнутся грибочками.

Казалось бы, стоит заткнуть рты этим последним дикарям — и все! Наступит эра равноправия, взаимного уважения и развитого капитализма. Но мне кажется, что нет.

Потому что никто так не способен ненавидеть женщин, как сами женщины. В этой сентенции, на самом деле, нет ни капли пренебрежения. Дескать, женщины не умеют дружить и порой элементарно поддерживать друг друга. Напротив! Я в восхищении! Потому как дамы поднимают искусство вражды на новые для нас, простоватых, недоступные высоты.

Одна моя знакомая меняла нанимателя. Поскольку она относительно молода, замужем и без детей, естественно, на собеседовании у нее спросили про декрет. Да, у нас по-прежнему считается корректным задавать женщинам этот вопрос. Начальница была тоже девушка, возможно, хоть как-то ее это оправдывает. Хотя, по-моему, — нет.

Так вот. Знакомая была двенадцать лет на тот момент в браке. Но с детьми как-то не сложилось, они и пытаться-то уже бросили. Так она и ответила.

А потом прошло пару месяцев. И о чудо! Забрезжила новая жизнь. Знакомая честно всем на работе призналась. Поделилась, так сказать, радостью.

Коллеги, конечно, порадовались вместе с ней. Особенно начальница, по странному стечению обстоятельств незамужняя и бездетная. И та объявила моей знакомой, что у нее есть три дня, а потом она уволена. Временная должность — занятная юридическая конструкция, знаете ли.

Если кому интересно, там история закончилась в целом хорошо. Не в этом суть.

Мне очень любопытно, как у человека вообще возникла эта мысль — уволить человека в положении. Как повернулся язык такое сказать?

Но такова женская вражда. Леди бьют в самое больное место. Правил приличий в этих конфликтах не существует. A la guerre comme a la guerre!





У мужчин все по-другому. Нормальные парни (отморозков во внимание не берем) обычно перестают махать кулаками в подростковом возрасте. Примерно в тот момент, когда становится понятно, что этими кулаками можно нанести серьезные увечья. И дальше мы как-то больше договариваемся. Ну пободались чуть-чуть, какая-то иерархия в группе установилась, дальше сотрудничаем. Либо просто не общаемся. Если конфликт и возникает — покричали, поиграли мускулами, оценили противника, и кто-то обязательно уступит. Знаете, как крупные кошки в дикой природе. Тигры и львы не дерутся до смерти. Выяснили, у кого лапа толще, и разошлись раны зализывать.

Женщины враждуют иначе.

Говорят, это потому, что девочкам социальный паттерн запрещает драться. Ненависть уходит глубже, генерируя такие занятные явления, как коварство, интриги и сплетни. Да, женщины редко распускают руки. Но зато подковерными играми и злословием они готовы уничтожить противную сторону полностью, сжечь до основания, аннигилировать!

При этом врагини (знаю, неграмотно, но зато красиво) могут внешне дружить, общаться и улыбаться друг другу. Что в моей маскулинной голове вообще не укладывается. Но если рассуждать беспринципно, то это же удобно! Беседуешь с врагом по душам, он тебе все про себя рассказывает. Ты выжидаешь удачный момент… И — раз! Ножом в спину! Все логично: чтобы попасть в самое больное место, нужно знать, где оно!





Мне иногда кажется, что все женщины воспринимают друг друга как угрозу.

Но самый легендарный конфликт — это, конечно, отношения невестки и свекрови. Очень странно, что этот феномен не оброс шутками и анекдотами, как пара "теща — зять". Хотя почему странно? На самом деле, с кем ни поговорю, все мужики своими тещами обласканы и любимы. Бабушка папе вообще персональное пиво в холодильник ставила перед тем, как мы в гости приезжали.

Отношения хорошие, добрые. Вот и анекдоты такие же, как этот, про два зуба, помните?

А вот свекровь и невестка враждуют так, что уже не до шуток! С истериками, слезами, с «дура, как она лежит, мальчику же неудобно!»… Хорошо, когда твои женщины друг от друга далеко. С одной переночевал, потом у другой котлеток поел. На семейных праздниках они натянуто поулыбались друг другу, обменялись легкими колкостями — и разошлись. Но как быть, когда обстоятельства заставляют всех жить вместе? Это же как между враждующими армиями под обстрелом бегать! Эти целятся в тех, те — в этих. А ты только лавировать между снарядами успевай!

Да, конфликты между дамами — страшная штука. Потому что постоянная идет конкуренция, явная или не очень, за мужчин, за внимание, а также за власть, деньги и влияние, которые, опять же, поднимают женский статус в обществе и позволяют рассчитывать на внимание лучших мужчин.

Есть еще и обезличенное, но оттого не менее ужасное, женское общественное мнение. И вот здесь я, честно говоря, в тупике, потому что незнакомым девушкам, казалось бы, нечего делить. Тем не менее ненависть там цветет буйным цветом.

Если вы одиноки, вас будут клевать за то, что вы без мужика. Если замужем — за то, что у вас нет детей. Беременны — на вас обозлятся те, у кого не выходит завести потомство. С детьми — вы чокнутая овуляшка, ваши отпрыски — способ удержать мужа и получить социальные льготы. И воспитываете вы их неправильно, и кормите не так, и лечите!

Женщины ненавидят карьеристок. Терпеть не могут домохозяек. Худые троллят полных. Полных раздражают фигуристые фитоняши в лосинах.

И все вместе, независимо от возраста, семейного положения и рода занятий, женщины ненавидят сексуально раскрепощенных и привлекательных девушек. Восприятие сексуальности у разных полов радикально отличается. Что для мужчины — подвиг, успех и «красава!», то для женщины — проститутка, шалава и «слаба на передок». Не удивлюсь, если окажется, что женщины, когда видят роскошную, ухоженную даму за рулем белого "лексуса", презрительно цедят сквозь зубы «насосала».

Конечно, женская ненависть, как и любая другая, происходит от неуверенности в себе, от собственной уязвимости. Многие исследователи этого социального явления утверждают, что причины также кроются в наших культурных кодах. Все эти «народные мудрости», вроде «баба с возу, кобыле легче», «женская логика» и «хуже бабы зверя нет» принижают самооценку. В итоге женщинам трудно принять свою женственность. И самые яркие ее проявления сами же и отрицают.

И это очень грустно.

Для меня все женщины прекрасны. Наблюдать за их враждой — все равно что видеть геноцид бабочек или розовых единорогов. Как если бы пушистые котята или милые корги подсыпали друг другу мышьяк. Как если бы чудесные эльфы, прекрасные, как рассвет, подкладывали динамит под дом других таких же эльфов и с наслаждением нажимали на кнопку взрывателя.

Где-то читал, что между лондонским банкиром и эскимосом больше общего, чем между мужчиной и женщиной. Я имею в виду, что все девушки — близки. Не только все люди братья, но некоторые еще и сестры. Почему же эта общность вместо того, чтобы обеспечивать взаимное уважение и поддержку, плодит вражду?..

Или неприязнь возникает именно поэтому?

Говорят, что женщины не доверяют другим женщинам, потому что знают, на что способны женщины. Неужели правда?

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