Традиционная встреча с председателем облисполкома

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Встреча Николая Шерстнёва с представителями республиканских и региональных средств массовой информации, предприятий полиграфии, почты и РУП «Белсоюзпечать» прошла 4 мая накануне сразу двух профессиональных праздников — Дня печати и Дня работников радио, телевидения и связи Беларуси.

В рамках встречи были награждены победители и лауреаты областного конкурса печатных средств массовой информации на премию имени Ф. Скорины и электронных — на премию «Витязь». Награды творческим коллективам СМИ и персонально журналистам вручаются уже в пятый раз. В этом году её удостоены витебские городские газеты «Витьбичи» и «Вечерний Витебск», областная газета «Витебские вести», районная газета «Миорские новости» и т. д. Отрадно, что персональную награду получила бывший главный редактор «Гарадоцкага весніка», собственный корреспондент по Витебской области информационного агентства «Беларусь Сегодня» Анна Наумова.

В Витебской области зарегистрировано 127 средств массовой информации различных форм собственности, в том числе 78 печатных, 49 электронных. Издаётся 24 государственные газеты, из которых 19 в прошлом году вышли на самоокупаемость.

«Реалии диктуют необходимость сконцентрироваться на усовершенствовании стратегии информационной работы. Для современного этапа развития медиапространства характерна тенденция перераспределения информационного влияния традиционных СМИ и сетевых ресурсов, социальных каналов», — подчеркнул Николай Шерстнёв. Он отметил, что интернет безусловно имеет определённое преимущество в оперативности предоставления информации и особенно газетам практически невозможно с ним в этом соперничать, однако внимание традиционных СМИ должно быть обращено на качественную авторскую аналитику. Журналисты при этом должны не просто иллюстрировать жизнь, а анализировать явления, события и факты, давать им объективную оценку и предлагать варианты разрешения спорных ситуаций.

«Не надо пытаться что-то сгладить или приукрасить — это только подорвёт доверие и к вам, и к власти, — подчеркнул Николай Шерстнёв, обращаясь к журналистам. — Получение правдивой, полной и своевременной информации — это конституционное право граждан, и вы должны его обеспечить. Это один из факторов национальной безопасности страны. От журналистских оценок зависит не только общественное мнение, но нередко и развитие событий, людские судьбы. Пресса — это неотъемлемый инструмент, без которого власть не способна работать. Как может власть доносить свою идеологию, цели развития региона до народа без СМИ? Это невозможно». Николай Шерстнёв в связи с этим подчеркнул важность объективной подачи материала.

«Информационное поле меняется, но качественная, профессиональная журналистика остаётся востребованной всегда, как и мастерство, культура печатного слова. Главная задача состоит не в поиске сенсации, а в том, чтобы дойти до истины, помочь читателю, зрителю, слушателю разобраться, сформировать мировоззрение. А где-то и отстоять интересы той или другой стороны. Вы участвуете в создании социального настроения людей, имиджа области», — резюмировал глава области.

После награждения Николай Шерстнёв ответил на вопросы представителей СМИ. Они затронули наиболее актуальные вопросы развития Витебщины, «Дажынак-2019», которые пройдут в Браславе, внедрения кластерной системы, участия уроженцев области во II Европейских играх, благоустройства населённых пунктов, модернизации предприятий, развития интеграционных структур в АПК, реализации в регионе крупных инвестиционных проектов, строительства социально значимых объектов и т. д.

На вопрос о том, каков на его взгляд сегодня уровень доверия народа к государственным средствам массовой информации, Н.Н. Шерстнёв ответил, что СМИ являются связующим звеном между народом и государством, именно поэтому члены творческих коллективов должны быть предельно честными перед собой и своими зрителями, слушателями, читателями. Николай Николаевич отметил, что его рабочий день начинается с просмотра именно государственных изданий. Альтернативные СМИ, на его взгляд, реализуют скорее всего развлекательную функцию, могут транслировать не всегда достоверную, выверенную информацию. Глава области подчеркнул, что лично у него государственные СМИ вызывают большое доверие. Встречи с представителями прессы, со слов Николая Николаевича, для него очень полезны и он планирует проводить их ещё чаще. Он порекомендовал журналистам повышать свой уровень, при написании материалов о людях разных профессий глубже вникать в суть их работы, чтобы вышедшие в печать статьи были более качественными.

Затрагивая тему преображения Браслава к проведению в конце сентября этого года в городе фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019», председатель облисполкома подчеркнул, что многие изменения в положительном направлении уже произошли в этом регионе, однако львиную долю работ ещё придётся провести в ближайшие полгода. Браслав станет более современным и комфортным как для местных жителей, так и для туристов, для которых край голубых озёр уже давно стал излюбленным местом отдыха. В планах возродить этот город и как сельскохозяйственный регион. Здесь будут оборудованы различные спортивные объекты, в том числе ФОК с бассейном.

Отвечая на вопрос о дальнейшем укрупнении сельскохозяйственных предприятий области, Николай Шерстнёв уверенно сказал, что этот процесс, который стартовал на Витебщине четыре года назад с его приходом, будет продолжаться и далее. Практика показала, что этот способ эффективен. Только централизовав выручку, капитал, можно добиться хороших результатов. Со слов главы области, во многом благодаря созданию интеграционных структур, в рамках посевной кампании этого года Витебщина вошла в число лидеров по темпам ярового сева, при том, что техника вышла на нелёгкие поля нашего северного региона последней по сравнению с другими областями, более благоприятными для сельского хозяйства.

Н. Шерстнёв поделился с участниками пресс-конференции воспоминаниями родителей, детство которых выпало на страшные годы войны, рассказал о своей малой родине: «Мои родители были подростками в годы Великой Отечественной, один дедушка погиб в финской войне, второй — в 1942-м. Из рассказов отца и матери в памяти чётко отпечатались их слова об ужасном голоде. По полю, изрытому снарядами, они в 20-градусный мороз собирали мёрзлую картошку, капусту. Сегодня думаю, что это каким-то образом наложило отпечаток на дальнейшую судьбу отца, который занимался производством сельхозпродукции, был звеньевым по выращиванию картофеля. Запомнилось, как люди помогали друг другу, старались выжить и дождаться Дня Победы».

«Вспоминаю свои детство и юность, и мне кажется, что в те годы мы жили весело, счастливо, дружно. Ответственность была больше. Нам, детям, не надо было, что-то повторять по два-три раза. Мы уважали родителей. Жаль, что в родных местах уже не осталось друзей и знакомых, но они живут в моей памяти, как и отчий дом, детство, юность. Повзрослев и получив специальность, я начал работать в родном хозяйстве на Оршанской земле. И сегодня стараюсь бывать на своей малой родине. Хотелось, чтобы её населённые пункты были благоустроены, дороги ухожены, люди жили в достатке», — на такой ноте завершил встречу с журналистами Николай Шерстнёв.

Любовь ШЛЕЙКО.