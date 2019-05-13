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WhatsApp обнаружила серьезную уязвимость. Из-за нее в телефон попадала шпионская программа

14.05.2019 09:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная уязвимость в WhatsApp позволяла хакерам устанавливать на телефонах вредоносную программу для слежки за пользователями, признал владелец одного из самых популярных мессенджеров Facebook.


Фото: thenextweb.com

Брешь в системе безопасности обнаружил сам WhatsApp около 10 дней назад, после чего компания проинформировала американские правоохранительные органы и экспертов по безопасности.

Суть атаки заключалась в следующем: на телефон пользователя отправлялся голосовой звонок. Даже если пользователь звонок не принимал, на телефон жертвы все равно устанавливалась вредоносная программа, позволяющая отслеживать передвижение владельца с помощью камеры и микрофона смартфона. Сама информация о звонке могла и вовсе исчезнуть из памяти устройства, пишет британская Financial Times, первая сообщившая об уязвимости мессенджера.

WhatsApp исправила уязвимость и рекомендовала всем пользователям обновить приложение до последней версии.

По информации Financial Times, шпионскую программу разработала израильская фирма NSO Group, которую иногда называют «торговцами кибероружием». В основном свою продукцию фирма продает западным и ближневосточным спецслужбам и правительствам.

Главный продукт израильской NSO — шпионская программа Pegasus, которая может незаметно для жертвы атаки читать его SMS и электронную почту, включить микрофон и камеру телефона, узнавать местоположение пользователя, копировать персональные данные.

Как заявили в самой израильской компании, программное обеспечение предоставляется «только авторизированным государственным агентствам исключительно для расследования преступлений и борьбы с терроризмом».

В NSO уточнили, что проведут расследование возможного злоупотребления ПО и в случае необходимости могут рассмотреть возможность сворачивания программы.

По последней оценке Facebook, WhatsApp пользуются полтора миллиарда человек по всему миру. В WhatsApp заявили, что проводят расследование и пока не знают, сколько человек пострадало из-за уязвимости, и что скорее всего речь идет о целевых атаках на конкретных людей.

За кем следили в прошлом?

Как пишет FT, последнюю уязвимость эксперты по безопасности WhatsApp обнаружили в воскресенье, когда вирусную программу попытались установить на телефон находящегося в Британии юриста-правозащитника.

Его имя не называется, но, как пишет FT, он помогал группе мексиканских журналистов, критикующих власти, проживающему в Канаде диссиденту из Саудовской Аравии. Кроме того, юрист подал в суд на разработчика ПО израильскую NSO, утверждая, что фирма должна нести ответственность за то, как используются произведенные ей программы.

По информации канадской НКО The Citizen Lab, воскресная атака связана с той же уязвимостью, которую пытаются устранить в WhatsApp.

Правозащитники из Amnesty International также утверждают, что в прошлом оказывались жертвами шпионских программ, созданных NSO.

Во вторник в суде Тель-Авива заслушается петиция к министерству обороны Израиля от группы израильских юристов, правозащитных организаций и Amnesty International с требованием отозвать лицензию фирмы NSO.

«NSO продает ПО правительствам, которые известны своими вопиющими нарушениями прав человека, предоставляя им инструменты для отслеживания активистов и критиков. Атака на Amnesty International стала последней каплей», — цитирует FT Данну Инглтон из технического отдела Amnesty International.

 
 
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Брешь в системе безопасности обнаружил сам WhatsApp около 10 дней назад, после чего компания проинформировала американские правоохранительные органы и экспертов по...
 
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