«Ничего неприличного». История блогера, которая сняла роды на видео и его посмотрели три миллиона раз

Источник материала: Tut.by

Молодая мама и блогер Мария Орешко, отправляясь на свои третьи в жизни роды (и не простые, а партнерские), прихватила с собой видеокамеру. В предродовой палате она попросила мужа Алексея снять схватки. После выписки из больницы Мария загрузила видео на YouTube и неожиданно для нее ролик стал очень популярным : его посмотрели более 3 миллионов раз. Журналисты TUT.BY сходили в гости к блогеру и ее семье, чтобы поговорить о феномене видео из роддома.





В будний вечер за красивым белым столом собрались Мария Орешко, 29 лет, Алексей Орешко, 31 год, Вера, 8 лет, шестилетний Арсений и маленькая «звездочка YouTube» Леон. В августе ему исполнится два года, и пока он слабо представляет, что такое видеоблоги, лайки, подписки и реклама.

— Имя Леон придумали вместе с мужем. Хотелось необычное, но красивое, — рассказывает Мария. — Я обратила внимание на это имя. Потом как-то раз Леша проснулся утром и сказал, что видел во сне сына почуствовал, как стоит его назвать. На имеи Леон и остановились. А еще по-белорусски имя классно звучит — Лявон. Кажется, что оно иностранное, а на самом деле очень даже национальное.

Старшие дети сидят за столом недолго. Разбегаются кто куда: Арсений — за кошкой, чтобы обязательно показать ее гостям, а Вера уходит практиковаться в игре на фортепиано. Девочка ходит в 2-й класс гимназии-колледжа при Белорусской академии музыки.

— Несмотря на то, что детей в семье трое, я не стремлюсь делать типично «мамский видеоблог», — про блоги Мария рассказывает с удовольствием. — Хотя мамы-блогеры очень популярны и понято, чем обоснована востребованность таких блогов: кто-то из женщин в декрете ищет поддержки и совета, другим нужна полезная информация, третьим не хватает общения. Но в моих видео дети присутствуют только как одна из частей жизни. Думаю, если бы я больше создавала контента для мам, то количество подписчиков увеличилось бы, только я осознанно этого не делаю. Снимать нужно про то, что интересно.



Мария вместе с Леоном

Мария окончила факультет журналистики. Долго работать по специальности у нее не получилось: первого ребенка родила на четвертом курсе, но желание делиться информацией и рассказывать о событиях за восемь лет декрета не потеряла. В своем блоге она делает акцент на стиле жизни, путешествиях, рассказывает о любимых рецептах, делится мыслями и эмоциями с подписчиками. Первое видео Мария сняла на фестивале вегетарианской еды, который проходил в Красном дворике в Минске в 2015 году.

— Это был внутренний порыв, причем я сделала типичную ошибку «новичка» — сняла видео в вертикальном формате, — со смехом вспоминает Мария. — Но скажу честно: моя мотивация заключалась не только в том, чтобы сохранить поход на фестиваль на память. Я сразу понимала, что буду делиться видео с другими. Хотела получить взаимодействие и отклик со стороны пользователей. В принципе, в декрете я не страдаю от нехватки общения: у меня большая семья, есть друзья, но блогом в какой-то степени я пытаюсь реализовать карьерные амбиции.

Темы видео Мария выбирает исходя из того, что ей интересно. Отдавать выбор темы на откуп аудитории считает неправильным. Говорит, что идти на поводу у чужих вкусов — верный способ сделать канал скучным.

— Но, конечно, иногда я спрашиваю в видео: хотели бы вы узнать об этом или об этом? Пишите в комментариях. Бывает, снимаю мнения на темы, которые активно обсуждают в интернете. Например, недавно записала видео о «Евровидении» и догадывалась, что отклик на «горячую» тему будет.





По словам Марии, по-хорошему над блогом нужно работать ежедневно: съемка, монтаж, аналитика просмотров и комментариев, оформления канала и т.д. Но у мамы троих детей не всегда находится на это время. Часто она монтирует видео прямо на телефоне, пока младший сын смотрит мультфильмы.

— В идеале я бы хотела сделать блог основным источником дохода. Пока рекламных предложений не так много и жить только за счет блога не получится никак. С другой стороны, полностью коммерциализировать его и делать для этого потенциально популярные видео я не готова. Например, каналы, посвященные детям, очень востребованы. На YouTube много роликов, где маленькие дети тестируют сладости или распаковывают игрушки. При желании, снимая малышей, а еще добавив больше трэш-контента, можно без проблем накрутить просмотры. Я не гонюсь за такой славой, мне важно, чтобы блог оставался интересным в первую очередь мне, а что до его пользы и выгоды от него… В любом случае, занимаясь блогом, я многое узнала про видео, продвижение в YouTube и инстаграме. Это полезные навыки, которые могут пригодиться на рынке труда. В Беларуси YouTube пока не так развит, как в России и Украине. Но надеюсь, что скоро ситуация изменится и компании тоже начнут видеть эту платформу как прекрасную площадку для продвижения.

Спрашиваем про самое популярное видео на ее канале. Мария получила разные отзывы на него — от благодарностей до ворчливого отзыва в духе «вывернула таинство наизнанку».

— Не думала, что оно так «выстрелит», — искренне удивляется блогер. — Сделали его буквально на коленке. Если посмотреть видео полностью, то вы не найдете там ничего неприличного: демонстрации каких-либо интимных подробностей. Снимали видео в предродовой палате, в родовом зале было не до того. Потом Леша сделал несколько кадров новорожденного сына в палате, а я — в первые дни в больнице. Спустя несколько недель после выписки я сделала монтаж и загрузила ролик на YouTube. Счетчик сразу же взорвался, и несмотря на то, что видео опубликовано полтора года назад, до сих пор каждый месяц добавляется несколько тысяч просмотров.

К критике Мария относится спокойно, говорит, ведь она никого не заставляет смотреть видео, пользователи сами это делают.

— Роды — это табуированная тема. Их не то что не принято показывать — даже обсуждать боятся. Но, видимо, интерес есть, и он очень большой, раз люди все равно ищут видео по теме и смотрят… А потом возмущаются и осуждают, — добавляет блогер. — Мое видео из роддома далеко не единственное на YouTube. И если бы я оказалась в родзале еще раз, то постаралась бы снять все более насыщенно, собрать больше материала, но получилось, как получилось.

Мария вспоминает, что за день до рождения сына она вместе с Алексеем отправляла старших на отдых в Болгарию вместе с их бабушкой и дедушкой. Вернулись домой, и Мария почувствовала себя странно, но несмотря на то, что это была ее третья беременность, она сразу не распознала схватки. Только утром стало очевидно, что началась родовая деятельность. Пара в суматохе поехала в больницу, они планировали заранее, что роды будут партнерскими. Идея снять роды была спонтанной, она принадлежала Марии, а оператором выступил муж.





— Для того чтобы мужчину пустили в палату, нужно пройти курсы, — говорит Алексей. — Они нужны, во-первых, для того, чтобы пара сама поняла, нужны ли им партнерские роды. Если муж не хочет, не надо настаивать. Это очень важно! Потому что иначе мама в нагрузку к родам получит еще одну проблему: нервного мужчину рядом. Помимо этого, на курсах рассказывают о том, как устроен родовой процесс и что может сделать партнер, чтобы помочь жене. Дают информацию про родительство: как ухаживать, как кормить ребенка в первые месяцы жизни. По окончании пара получат сертификат. Без него в палату не пустят и халат белый не выдадут. Партнерские роды — платные. Я платил порядка 300−400 рублей, но это было два года назад. Сейчас цена другая, но всю информацию можно найти на сайтах, — уточняет Алексей.

— Главная помощь от мужа — моральная. Во время родов доктор не стоит над роженицей все время. Если Маше нужно было позвать доктора и задать вопрос, я шел, искал и звал его. Что еще мы активно делали, так это массаж поясницы. В палате был бидон с кремом, и я половину на Машу выдавил. Помню было так: она терпит схватку и ждет, когда она закончится, и я жду, когда схватка закончится, потому что руки болят от усталости. Массаж Маше здорово помогал с ними справиться.

— Вокруг темы партнерских родов много мифов и предубеждений. Их противники часто говорят, что мужчина не сможет выдержать вида рожающей женщины, что роды — это только женское дело и в палате мужчине не место. Почему так, как вы думаете?

— Не хотел бы никого обижать, но не могу понять тех, кто считает, что процесс появления детей на свет это что-то ужасное и гадкое. Ну как роды можно описывать в таких категориях? Это же твоя женщина, твой ребенок рождается, происходит что-то невероятное… Я не понимаю. Просто не догоняю. Может быть, дело все-таки в тех, кто боится родов? А по поводу влияния партнерских родов на семейную жизнь скажу так: все зависит от отношений в паре: если они искренние, взаимные, если нет каких-то серьезных проблем, то такие роды только сближают и делают пару крепче.





Алексей не только был в предродовом зале во время схваток, но пошел в родзал и перерезал пуповину. Говорит, что всегда хотел это сделать, но во время первых родов жены просто не знал, что есть такая возможность присутствовать на них. А вторые роды у Марии прошли раньше срока, поэтому о партнерских родах речи идти не могло. Третья беременность шла как по учебнику, поэтому с женой Алексей шел до конца.

— Мне говорят: «Папа, она идет в родзал. Ты идешь с ней?» Я отвечают: «Конечно иду». Расстояние между предродовой палатой и родовым залом небольшое, но все равно, даже здесь получить физическую поддержку мужа, опираться на него, для жены будет нелишним. Там, пока врачи колдовали, я стоял у изголовья. Видел кажется все, — вспоминает Алексей. — Здесь важно помогать жене словами, поддерживать голову. У нас был такая проблема: потуги уже прошли, а роды еще не закончились. И я, и врачи во весь голос подбадривали Машу, говорили, что осталось немного, что надо тужиться и делать это правильно. Пуповину предложили перерезать врачи. С первого раза не получилось, кстати. Она такая «резиновая», хирургические ножницы сразу не взяли. Но ощущения невероятные!





После родов Марию увезли в другую палату смотреть шрам от кесарева, который остался у нее от предыдущих родов. А Леон остался с отцом.

— Когда рождается ребенок — испытываешь чувство эйфории. Есть какой-то гормональный всплеск, я помню, в момент когда Леон родился, я от эмоций воскликнула: «Ах ты же моя прелесть!», — рассказывает Мария. — Думаю, отцу опыт партнерских родов помогает установить более тесную связь ним и ребенком с первых дней рождения. Мать связана с ребенком все 9 месяцев до появления на свет, а отец, проходя через роды, не оказывается в стороне.

— Знаю, что некоторые считают, что роды могут травмировать психику мужчины, но у нас с Лешей взрослые отношения, мы можем обсудить любую волнующую тему. И видео мы сняли, потому что в родах нет ничего стыдного. Это нормальный физиологический процесс. Сделали безобидное видео, чтобы показать Леону, оставить себе на память. Я не верю в дурной сглаз, в «забабоны». Поэтому первые фото Леона я тоже выложила в инстаграм через несколько дней после его рождения. К счастью, наши родственники и друзья нас поддерживают и никто не говорит странных вещей в духе: что же вы наделали?