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«Белавиа» откроет авиарейс Минск-Мюнхен

14.05.2019 09:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белавиа» откроет авиарейс Минск-Мюнхен
Фото из открытых источников

Полеты в Мюнхен будут осуществляться регулярно 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 12.30 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса в 13.35. 

Обратный рейс из Мюнхена планируется осуществлять с вылетом в 14.15 и прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 17.15. Время для всех аэропортов указано местное, сообщили в авиакомпании.

Полеты будут осуществляться на авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 пассажиров. Время в пути - около 2-х часов.

Стоимость авиабилетов при покупке на сайте belavia.by в 1 сторону составит от 115 евро, включая таксы и сборы, и от 255 евро – туда-обратно. Билеты уже доступны для покупки. 

«Белавиа» откроет авиарейс Минск-Мюнхен
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Теги: Минск
 
 
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Первый рейс по маршруту Минск-Мюнхен-Минск открывается 15 июля 2019 года.
 
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