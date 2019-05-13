«Белавиа» откроет авиарейс Минск-Мюнхен

Полеты в Мюнхен будут осуществляться регулярно 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 12.30 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса в 13.35.
Обратный рейс из Мюнхена планируется осуществлять с вылетом в 14.15 и прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 17.15. Время для всех аэропортов указано местное, сообщили в авиакомпании.
Полеты будут осуществляться на авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 пассажиров. Время в пути - около 2-х часов.
Стоимость авиабилетов при покупке на сайте belavia.by в 1 сторону составит от 115 евро, включая таксы и сборы, и от 255 евро – туда-обратно. Билеты уже доступны для покупки.