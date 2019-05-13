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7 предложений Макея на саммите «Восточного партнерства»

14.05.2019 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил на встрече глав внешнеполитических ведомств в рамках саммита «Восточного партнерства», посвященного 10-летию этой инициативы.

7 предложений Макея на саммите «Восточного партнерства»
Владимир Макей с шведской коллегой Маргот Вальстрем
Что именно предложил руководитель белорусского Министерства иностранных дел в Брюсселе? Судя по сообщению пресс-службы МИДа, следующее:

1. Устранить искусственные формальности при пересечении границы с ЕС, которые приводят к тому, что граждане вынуждены ожидать в очереди до 10 часов, а грузовые автомобили – до нескольких дней;

2. К 2030 году увеличить экспорт стран ВП в ЕС и объем инвестиций ЕС в страны ВП втрое;


3. За следующие десять лет увеличить количество создаваемых ЕС рабочих мест в странах ВП вдвое;

4. Реализовать в каждом городе как минимум один проект по энергоэффективности;

5. Создать в Европейском инвестиционном банке специальное «окно» для проектов «Восточного партнерства» или специализированный банк ВП;

6. Активизировать сотрудничество в цифровой сфере, учредить ИТ-школу ВП в Минске;

7. Провести в Минске мероприятие высокого уровня по случаю 10-летия ВП.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил на встрече глав внешнеполитических ведомств в рамках саммита «Восточного партнерства», посвященного...
 
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