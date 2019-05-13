7 предложений Макея на саммите «Восточного партнерства»

Что именно предложил руководитель белорусского Министерства иностранных дел в Брюсселе? Судя по сообщению пресс-службы МИДа, следующее:





1. Устранить искусственные формальности при пересечении границы с ЕС, которые приводят к тому, что граждане вынуждены ожидать в очереди до 10 часов, а грузовые автомобили – до нескольких дней;





2. К 2030 году увеличить экспорт стран ВП в ЕС и объем инвестиций ЕС в страны ВП втрое;









3. За следующие десять лет увеличить количество создаваемых ЕС рабочих мест в странах ВП вдвое;





4. Реализовать в каждом городе как минимум один проект по энергоэффективности;





5. Создать в Европейском инвестиционном банке специальное «окно» для проектов «Восточного партнерства» или специализированный банк ВП;





6. Активизировать сотрудничество в цифровой сфере, учредить ИТ-школу ВП в Минске;



