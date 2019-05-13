Huawei перевыпустит один из своих самых популярных смартфонов

Источник материала: Tut.by

В прошлом году Huawei представила P20 Lite — начальную модель в тогдашней топовой линейке. Скорее всего, скоро модель перевыпустят и назовут P20 Lite (2019). Об этом сообщает Gizchina.





Устройство оснастят 5,84-дюймовым экраном с IPS-матрицей. Фронтальная камера расположится в небольшом вырезе в форме буквы «О» в левой верхней части дисплея. Сканер отпечатков пальцев при этом останется на своем привычном месте — на задней стороне корпуса.

Там же разместится основная камера сразу с четырьмя модулями. Скорее всего, разрешение основного модуля будет равняться 24 Мп. При этом четвертый модуль — 3D ToF. Он необходим для более точного определения глубины объектов в кадре — так фото с размытием фона получаются более натуральными.

Вероятно, P20 Lite (2019) будет работать на процессоре Kirin 710, в паре с которым окажется 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Последнюю получится расширить через карты microSD объемом вплоть до 128 ГБ. Предполагаемая емкость аккумулятора — 3000 мАч.

Точной даты анонса смартфона пока не называется. Но известно, что его стартовая цена составит около 279 евро.

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