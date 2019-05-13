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Немцы назвали самые надежные кроссоверы с большим пробегом
Источник материала: Интерфакс
Эксперты AutoBild проанализировали статистику поломок популярных кроссоверов и составили топ-15 самых надежных из них, моделей, которые имеют большой шанс добраться до 200 тыс. км пробега без серьезных поломок.
Автомобили расположены в алфавитном порядке:
Audi Q3 (2011 – н.в.).
BMW X5 (2013 – 2018).
Citroen C4 Cactus (2014 – н.в.).
Ford Kuga (2012 – 2019).
Honda CR-V (2012 – 2016).
Jeep Grand Cherokee (2010 – н.в.).
Land Rover Freelander (2006 – 2014).
Lexus RX (2009 – 2015).
Mercedes-Benz GLC (2015 – н.в.).
Nissan Juke (2010 – н.в.).
Opel Mokka (2012 – н.в.).
Skoda Yeti (2009 – 2013).
Toyota RAV4 (2013 – н.в.).
Volvo XC60 (2008 – 2017).
VW Tiguan (2015 – н.в.).
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Эксперты AutoBild проанализировали статистику поломок популярных кроссоверов и составили топ-15 самых надежных из них, моделей, которые имеют большой шанс добраться...
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