Глава Исполкома СНГ Лебедев в Ашхабаде обсудил подготовку к саммиту Содружества

Источник материала: Интерфакс

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев обсудил в МИД Туркменистана подготовку к Совету глав правительств стран СНГ, который пройдет 31 мая в Ашхабаде, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

С.Лебедев заявил, что председательство Туркменистана в СНГ в 2019 году имеет большое значение для укрепления межгосударственных отношений в рамках Содружества. Он также назвал развитие взаимовыгодных отношений с республикой одной из приоритетных задач СНГ.

Председатель Исполкома СНГ 15-16 мая в Ашхабаде примет участие в ХIV Форуме творческой и научной интеллигенции стран Содружества и в заседании Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства, сообщает МИД Туркменистана.