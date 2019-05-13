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Глава Исполкома СНГ Лебедев в Ашхабаде обсудил подготовку к саммиту Содружества

14.05.2019 09:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев обсудил в МИД Туркменистана подготовку к Совету глав правительств стран СНГ, который пройдет 31 мая в Ашхабаде, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

С.Лебедев заявил, что председательство Туркменистана в СНГ в 2019 году имеет большое значение для укрепления межгосударственных отношений в рамках Содружества. Он также назвал развитие взаимовыгодных отношений с республикой одной из приоритетных задач СНГ.

Председатель Исполкома СНГ 15-16 мая в Ашхабаде примет участие в ХIV Форуме творческой и научной интеллигенции стран Содружества и в заседании Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства, сообщает МИД Туркменистана.

 
 
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Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев обсудил в МИД Туркменистана подготовку к Совету глав правительств стран СНГ,...
 
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