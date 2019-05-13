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Бомж полностью остановил движение поездов через Брюссель - СМИ

14.05.2019 09:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В результате поджога электрокабелей железной дороги, ведущей через Брюссель от Северного до Южного вокзала бельгийской столицы, во вторник утром было полностью остановлено движение поездов.

Как сообщает сайт газеты "Суар", бомж, устроивший себе укрытие близ путей, хотел согреться и развел огонь, который около 6:30 (7:30 мск) быстро перекинулся на кабели, а затем на электроаппаратуру.

Эти два вокзала Брюсселя соединяют шесть железнодорожных путей. К 8:00 местного времени (9:00 мск) оператору железных дорог Бельгии Infrabel удалось восстановить движение на четырех путях.

Но многочисленные поезда, проезжающие через Брюссель, за это время накопились на подъездах к городу, будучи вынужденными останавливаться на других вокзалах на разных бельгийских линиях.

Учитывая, что значительная часть населения страны ежедневно пользуется поездами для поездок на работу и учебу, на вокзалах в начале рабочего дня скопилось огромное количество народа. Пассажирам рекомендуют пересаживаться на метро и автобусы.

Infrabel рассчитывает в ближайшее время полностью восстановить движение, однако в утренние часы пик этого сделать не удалось.

 
 
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В результате поджога электрокабелей железной дороги, ведущей через Брюссель от Северного до Южного вокзала бельгийской столицы, во вторник утром было полностью...
 
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