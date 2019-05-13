Самые неприхотливые многолетники для дачного участка

Источник материала: Интерфакс

Красивый цветник на дачном участке не будет отнимать много сил и времени, если вы посадите растения, которые требуют минимум ухода. О неприхотливых и в то же время привлекательных многолетниках порталу interfax.byрассказала научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси Ольга Дуброва.

– Какие «дачные» растения в наших условиях наиболее неприхотливы?

– Многолетники – самый выгодный вариант для дачника. Среди доступных, распространенных, «отзывчивых» к различным мероприятиям по уходу, произрастающих практически в любых почвенных и микроклиматических условиях могу назвать хосту, астильбу, «бабье лето» – простонародное название осеннецветущих видов многолетних астр, разнообразные виды ирисов – бородатый, карликовый, сибирский и др. О некоторых расскажу подробнее.

Хосты



Хосты могут расти на одном месте и 10, и 15 лет. Так, если мы посадим маленький росточек с одной – двумя почками и корешком, то через 4-5 лет на нашем участке будет красоваться достаточно мощный куст, который своими широкими листьями покроет почву и не оставит большинству сорняков ни малейшего шанса. Разве что злостный пырей сможет обосноваться рядом.

Сорта с темно-зелеными и сизыми или голубыми листьями следует сажать в полутени, поскольку на ярком солнце листья приобретают просто зеленый оттенок. Нередко начинающие цветоводы обвиняют продавца в недобросовестности: мол, под видом растения с оригинальной окраской листьев продал обычную зеленую хосту. А причина вовсе не в саженцах, а в том, что «правильную» хосту посадили в неподходящее место. Для сортов с бледной, золотистой окраской, а также с ярко-желтыми и белыми полосами на зеленом фоне лучше выбрать более освещенное место, чтобы подчеркнуть контраст окраски.

На палящем солнце хоста чувствует себя угнетенно, ее листья обгорают. Поэтому, если не удалось найти на своем участке подходящее место, позаботьтесь о том, чтобы в цветнике рядом с хостой росли более высокорослые многолетники, которые притеняли бы ее. Например, канны, георгины, волжанки, многолетние астры. И если вы переживаете, что на участке мало света, хоста с успехом его освоит и оживит, ведь она относится к теневыносливым растениям.

Астильба

У астильбы многочисленная ажурная листва широкой цветовой гаммы – от нежно-зеленого до бронзового, багряного цвета. Растение образует изящные кусты. Многочисленные мелкие цветки собраны в большие кистевидные соцветия, чрезвычайно нежные, самой различной окраски – от белых, кремовых до красных.



По форме и строению соцветий цветоводы выделяют 4 типа растений астильбы: пирамидальные, ромбические, метельчатые и поникающие. Отличаются они и по размеру – от 30-60 см (низкие), 60-80 см (средние) и до 80-120 см (высокие). На открытых местах астильбы растут лучше, но выносят легкое затенение. Не забывайте про умеренный полив.

Многообразие сортов и групп этого растения позволяет поиграть с высотой и колером в своем цветнике. Астильбы, которые всегда выглядят нарядно, можно высаживать отдельными массивами или группами.

Лилейник



Еще одно неприхотливое растение – лилейник. Называется так потому, что его цветы похожи на лилии. Мощные заросли лилейника часто можно видеть в деревнях возле заброшенных домов, что говорит о его жизнестойкости и долголетии. Многие современные сорта, отличающиеся по окраске и махровости цветков, на практике оказываются недолговечными в силу своих генетических особенностей. Поэтому лучше остановиться на старых проверенных сортах.

Лилейник называют «однодневка» (по-научному – гемерокалис), потому что один цветок живет всего лишь один день. Но так как в соцветии цветков много (5-10), кажется, что цветение продолжается как минимум 2 недели. Лилейник привлекательно выглядит даже тогда, когда не цветет – листья у него линейные, вытянутые, красиво поникающие либо прямые. После отцветания, если нет цели заняться селекцией, семенные коробочки обрезают, чтобы они не ослабляли молодые саженцы и в целом не нарушали декоративный вид растения.

При посадке лилейника надо помнить, что со временем куст разрастается и через 2-3 года его диаметр составит около 60 см. Поэтому расстояние при посадке между соседними растениями должно быть минимум 40 см.

Несмотря на неприхотливость, лилейник лучше проявит свои декоративные качества на богатой питательными веществами почве, нейтральной или слабокислой реакции, хорошо увлажненной (можно высаживать у водоемов), на солнечном месте, хотя и теневынослив.

Пион

Пион – хорошее, выгодное растение, на одном месте растет очень долго. Например, молочноцветковый пион хорошо себя чувствует и цветет на одном месте 25 лет и больше. Литературные данные говорят о том, что в Японии некоторые виды растут около 100 лет.



Пионы имеют крупные цветы (простые и махровые) самых разнообразных окрасок, выведено много сортов, появились межвидовые гибриды. Видовые пионы также представляют интерес для выращивания. Это пион тонколистный, лекарственный, желтый, макрофилла. Может, они не столь помпезны, но их отличает крайняя неприхотливость, долговечность, раннее цветение. В цветнике пионы являются доминантой не только благодаря красивым пышным цветам, но и насыщенной окраске листвы, ее формам. Цветы некоторых сортов обладают приятным ароматом.

Обычно пионы сажают в начале осени, весной не рекомендуется, поскольку вскоре должно наступить цветение. Если на следующий год после посадки пион попытается зацвести, бутон лучше удалить, чтобы еще не окрепшее растение все свои силы отдало корням.

Астры

Астры хороши тем, что среди них есть те, которые зацветают осенью, когда большинство многолетников на участке уже отцвели. Это, например, такие виды, как новобельгийские, новоанглийские астры. Новобельгийские порадуют многочисленными крупными соцветиями, сплошь закрывающими зелень куста, высота их около 1 м. Новоанглийские астры достигают в высоту 1,5 м. Окраска соцветий лиловая, фиолетовая, розовая. На одном растении может быть до 200 соцветий-корзинок. Альпийская астра порадует, наоборот, ранним цветением начиная с июня. Кустарниковая астра примечательна шаровидной формой куста и чрезвычайно обильным цветением. Окраска язычковых цветков белая, голубая, сиреневая и их оттенки. Многолетним астрам не страшны ночные понижения температуры до минус 3 градусов.



Благодаря тому что астры бывают высокорослые (достигают порядка 2 метров), среднерослые и низкорослые, в цветниках можно создавать динамику в росте по своему желанию. У высокорослой кустарниковой астры в мае рекомендуется прищипывать верхушки, чтобы было больше кущение, а основание куста – более мощным. Тогда растению будет легче сопротивляться сильному ветру, ливню и, скорее всего, не потребуются опоры. Растут астры лучше на рыхлых суглинистых почвах. Отзывчивы на фосфорные удобрения.

– Как подкармливать многолетники, какие удобрения использовать?

– Подкормки необходимо вносить в течение всего вегетационного периода. Весной растениям для роста требуется больше азота. В период бутонизации применяйте удобрения, в которых больше фосфора. Когда растения цветут, нужен комплексный подход – должно быть достаточно и азота, и фосфора, и калия. Последнюю подкормку многолетников проводят в августе, чтобы они лучше подготовились к зиме и перенесли стрессовые условия. Ближе к осени растения должны получать больше калия, чтобы успели вызреть семена и сформировались стебли.

В идеале хорошо было бы знать содержание элементов питания в вашей почве, ее кислотность, поскольку и недостаток и избыток удобрений вреден для растения. А от кислотности зависит поглощение основных элементов питания. Не забывайте об органических удобрениях, которые не только служат подкормкой, но и способствуют улучшению структуры почвы и поглощению минеральных удобрений. Настой коровяка готовится просто: 1 кг навоза на 10 л воды, можно добавить стакан золы и, как принято измерять, спичечный коробок суперфосфата.

Беседовала Ирина Барейко