«Сапфировое» счастье

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Супруги Галина и Михаил Мамченко из аг. Холомерье отметили 3 мая 45-летний юбилей совместной жизни. За это время они научились по-настоящему ценить друг друга, переживать радости и горести вместе. В рамках акции «Счастливы вместе», которая посвящена Году малой родины и уже третий год шагает по Городокщине, 10 мая поздравить юбиляров приехали начальник отдела загса райисполкома, представитель РО РОО «Белая Русь» Наталья Кочанова и председатель райкома профсоюза работников образования и науки Валентина Спиридова.





Вручая супругам юбилейное свидетельство о заключении сапфирового брака, цветы, подарок от РО РОО «Белая Русь» и благодарственное письмо от имени его председателя Татьяны Пушковой, Наталья Кочанова отметила, что главная особенность крепкой семьи Мамченко — доброта и порядочность. Через годы Галина Петровна и Михаил Григорьевич пронесли и сохранили любовь и верность, уважение и взаимопонимание. Они являются достойным примером и образцом счастливой семьи для своих детей и внуков. Наталья Владимировна пожелала, чтобы в их жизни было ещё много замечательных событий, пообещала обязательно встретиться в торжественной обстановке на золотой свадьбе супругов через пять лет. От души поздравила юбиляров с красивым, проверенным временем союзом, пожелала здоровья, благополучия и вручила подарок Валентина Спиридова.

Говорят, что отношения, переросшие из дружбы в любовь, считаются самыми крепкими. Галина и Михаил учились в параллельных классах Сенненской школы, а с 8-го класса, как отмечают супруги, начали дружить: ходили вместе в спортивную школу, увлекались лыжным спортом, гуляли по городу.

— С детства нас окружали хорошие люди, — говорит Галина Петровна. — Благодаря классному руководителю я полюбила профессию учителя и поступила в институт иностранных языков. А тренер по лыжной подготовке «заразил» спортом Михаила, и он стал учителем физической культуры и здоровья. Вместе мы учились после школы в г. Минске, встречались, Михаил красиво ухаживал, а потом предложил выйти за него замуж. Суеверий о женитьбе в мае не боялись, тогда об этом даже не думали, потому что любили друг друга, хотели получить распределение в одну местность и начать семейную жизнь.

— Выбрали Холомерье, ведь рядом моя малая родина — г. п. Езерище, — отмечает Михаил Григорьевич. — До 1961 г. я жил там, родители работали в редакции газеты «Сцяг Перамогі» Езерищенского района. А потом наша семья переехала в Сенно, где и встретил свою любовь. С 1974 г. мы с Галиной живём здесь. Наш «майский» брак, вопреки предрассудкам, оказался счастливым.

Оба супруга состоялись в профессии, которая стала призванием. Галина Петровна преподавала французский и немецкий языки, за добросовестный труд награждена Почётной грамотой Министерства Просвещения СССР. Михаилу Григорьевичу пришлось в своё время поработать председателем сельисполкома, парторгом совхоза «Маяк», а в Холомерской СШ он прививал детям любовь к спорту и физической культуре. Галина Мамченко на заслуженном отдыхе увлекается цветами, содержит в образцовом порядке дом и огород, а ещё прекрасно готовит. Её фирменное блюдо — торт «Наполеон». Михаил Григорьевич — заядлый рыбак и известный на всю округу любитель «тихой» охоты, знает множество грибных и ягодных мест.

На вопрос, есть ли у супругов секрет семейного счастья, юбиляры ответили, что крепкая семья держится на любви и уважении. Надо уметь прислушиваться друг к другу, стараться понять.

— Мы всё обсуждаем и решаем вместе, — подчеркнули Галина и Михаил Мамченко. — За 45 лет и пуд соли съели, и бочку мёда. Торжества непременно справляем сообща, и тогда за праздничным столом собираются сразу 10 человек: мы вдвоём, две дочери с мужьями, четверо внуков. Скучно не бывает никому!

Муж и жена заряжают своей небывалой жизненной энергией. Галина — «генератор идей», а Михаил — «моторчик», охотно подхватывающий и продвигающий её задумки. Они уже давно не половинки, а единое целое. С нежностью глядя друг на друга, супруги уверенно идут по счастливой дороге к золотому юбилею.

Галина ЯКОВЛЕВА.