Беларусь недопоставила в Россию более 160 тысяч тонн молока

Источник материала: Ежедневник





За первый квартал текущего года Беларусь не смогла поставить на рынок РФ в точности 162 тыс. тонн молока и молочных продуктов.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов назвал такую цифру, отметив, что столько наша страна недобрала в поставках в сравнении с согласованными балансами из-за ограничений Россельхознадзора, пишет sb.by .

Богданов отметил, что относительно поставок по мясу, то за январь-март Беларусь поставила в Россию 69 тыс. тонн мясной продукции, однако при такой динамике в дальнейшем балансовые показатели будут не выполнены.

Вопрос взаимных поставок еще раз будет обсуждаться на заседании совместной коллегии МСХП и МСХ России, которое состоится 15 мая.

Однако окончательно вопрос не будет решен, в формате коллегии не будет присутствовать руководитель Россельхознадзора.