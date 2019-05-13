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Беларусь недопоставила в Россию более 160 тысяч тонн молока

14.05.2019 10:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь недопоставила в Россию более 160 тысяч тонн молока

За первый квартал текущего года Беларусь не смогла поставить на рынок РФ в точности 162 тыс. тонн молока и молочных продуктов.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов назвал такую цифру, отметив, что столько наша страна недобрала в поставках в сравнении с согласованными балансами из-за ограничений Россельхознадзора, пишет sb.by.

Богданов отметил, что относительно поставок по мясу, то за январь-март Беларусь поставила в Россию 69 тыс. тонн мясной продукции, однако при такой динамике в дальнейшем балансовые показатели будут не выполнены.

Вопрос взаимных поставок еще раз будет обсуждаться на заседании совместной коллегии МСХП и МСХ России, которое состоится 15 мая.

Однако окончательно вопрос не будет решен, в формате коллегии не будет присутствовать руководитель Россельхознадзора.

 
 
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За первый квартал текущего года Беларусь не смогла поставить на рынок РФ в точности 162 тыс. тонн молока и молочных продуктов.
 
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