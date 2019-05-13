|
Еще один белорусский военнослужащий покончил собой
Источник материала: БДГ
Тело старшего прапорщика-контрактника было найдено 12 мая родственниками у дома его родителей.
Об этом
Военнослужащему Сморгонской пограничной группы было 34 года, по месту службы о нем отзываются положительно.
В Следственном комитете предполагают, что мужчина совершил суицид. Причины не связаны со служебной деятельностью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело старшего прапорщика-контрактника было найдено 12 мая родственниками у дома его родителей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)