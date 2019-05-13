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Еще один белорусский военнослужащий покончил собой

14.05.2019 11:16 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Тело старшего прапорщика-контрактника было найдено 12 мая родственниками у дома его родителей.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Военнослужащему Сморгонской пограничной группы было 34 года, по месту службы о нем отзываются положительно.

В Следственном комитете предполагают, что мужчина совершил суицид. Причины не связаны со служебной деятельностью.

 
 
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Тело старшего прапорщика-контрактника было найдено 12 мая родственниками у дома его родителей.
 
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