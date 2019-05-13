Еще один белорусский военнослужащий покончил собой

Тело старшего прапорщика-контрактника было найдено 12 мая родственниками у дома его родителей.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Военнослужащему Сморгонской пограничной группы было 34 года, по месту службы о нем отзываются положительно.

В Следственном комитете предполагают, что мужчина совершил суицид. Причины не связаны со служебной деятельностью.