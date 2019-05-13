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Даллол: самое жаркое обитаемое место на Земле
14.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В пустыне Даллол, расположенной в регионе Афар (Afar) на северо-востоке Эфиопии, есть несколько действующих вулканов, включая Эрта Але (Erta Ale). В этом месте много необыкновенных лавовых озер и серных бассейнов. Цвета, которые можно увидеть в гейзерах, кислых горячих источниках и кратерах варьируются от кислотно-зеленого до ржаво-красного. Можно подумать, что фото были обработаны, но цвета на них абсолютно реальны.
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В пустыне Даллол, расположенной в регионе Афар (Afar) на северо-востоке Эфиопии, есть несколько действующих вулканов, включая Эрта Але (Erta Ale). В этом месте много...
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