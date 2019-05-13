7 полезных свойств чая из одуванчиков

Источник материала: Новости Хотимска

Если вам приходилось бороться с вторжением сорняков на ваш газон, вы обязательно столкнулись с одуванчиком (официально называемым Taráxacum). Он усеивает ландшафты Северной Америки, Европы и Азии своими солнечными желтыми цветочками и пушистыми головками семян, пишет Relieved.

Несмотря на распространенность растения, многие люди не знают, что в чем его питательная сила. Одуванчики буквально набиты витаминами и минералами. Люди охотились за одуванчиками со времен охотников-собирателей. Это полезное растение съедобно, и один из способов извлечь из этого пользу — пить из него чай.

Ниже краткое изложение того, что может чай из одуванчика. Некоторые преимущества касаются корня или листа растения, поэтому обязательно приобретите (или приготовьте) чай, который соответствует тому, что вы ищете.

1. Стимулирует потерю веса.

Это удивительно, но чай из одуванчика и правда может помочь вам похудеть. Исследование, опубликованное в области питания исследований и практики изучили чай в качестве альтернативы таблеткам для похудения Орлистат. (Препарат имеет некоторые нежелательные пищеварительные побочные эффекты, которых нет у одуванчика.)

Исследователи определили, что одуванчик обладает биологическим свойством с эффектом, аналогичным Орлистату, и рекомендовали провести дальнейшее исследование. Всего две чашки чая из одуванчика могут начать процесс, выведя лишнюю воду и газы, вызывающие вздутие живота.

2. Выводит токсины из печени.

В то время как компании утверждают, что бесчисленные вещества и добавки могут выводить токсины из организма, у одуванчиков это свойство доказано наукой. Загрузка…

Исследование, проведенное в журнале «Фармация и фармакология», показало, что чай с одуванчиком был связан со значительным увеличением количества детоксифицирующего фермента — доказательство того, что одуванчик эффективно помогает в детоксикации.

3. Полезен для людей с диабетом.

Исследования на животных показали, что одуванчик может снизить уровень сахара в крови. Ученые говорят, что исследования на людях необходимы, но у Европы есть история одуванчика как метода народной медицины, чтобы помочь в лечении диабета.

4. Предлагает здоровую альтернативу кофе.

Независимо от того, снижаете ли вы потребление кофеина или хотите перейти на чай с одуванчиком из-за его многочисленных преимуществ для здоровья, одуванчик станет вкусной заменой утренней чашке кофе. «Кофе» из одуванчика — фактически чай, сделанный из жареных корней растения вместо цветов или листьев.

Вы можете купить цветочный кофе в магазинах натуральных продуктов, часто смешанных с другими травами, такими как цикорий, или заказать кофе одуванчика онлайн.

5. Помогает от всех видов проблем с животом.

Одним из первых заболеваний, которые люди лечили одуванчиком, было расстройство желудка. Традиционно одуванчик имеет широкое применение в качестве вспомогательного средства для пищеварительной системы. Говорят, что он стимулирует здоровый аппетит, снимает запоры и успокаивает тошноту.

6. Имеет потенциал в лечении рака.

Пока ничего не ясно, эксперты воодушевлены возможностью использования одуванчика для борьбы с раком. Исследования влияния экстракта корня одуванчика на меланому и рак поджелудочной железы показали, что одуванчик вызывает гибель раковых клеток, оставляя здоровые клетки вокруг них нетронутыми.

7. Наполняет организм витаминами и минералами.

Помимо этого, чай из одуванчика полон ценных витаминов и питательных веществ. Одуванчик обеспечивает хорошую дозу витаминов А, В, С и D, а также повышает уровень кальция, железа, калия и цинка. Жареные корни, используемые в кофе из одуванчиков, содержат полезные пробиотики и антиоксиданты. Одним словом, растение — это мечта диетолога.

Конечно, коробочный чай из одуванчика можно приобрести в продуктовых магазинах и магазинах здоровой пищи. Однако, если ваш двор полон цветов, вы можете сделать партию самостоятельно.

Как сделать чай из одуванчика?

Соберите 20 цветов одуванчика и отделите лепестки от зеленых частей растения, отщипывая их у основания цветка. Поместите лепестки в банку объемом один литр или и добавьте столько сахара, сколько захотите.

Залейте одну чашку кипятком и дайте смеси настояться, пока она не остынет до комнатной температуры. Охладите, пока цветы не опустятся на дно контейнера. Процедите концентрированный чай в другую емкость и выбросьте цветы. Верните концентрат чая с одуванчиком в банку и залейте холодной водой, чтобы дополнить литр.

Независимо от того, выбираете ли вы удобство расфасованного чая из одуванчиков или выбираете подход «сделай сам» и сделайте свой собственный, вы обязательно почувствуете разницу в своем здоровье.

Но прежде чем начинать прием любой новой пищевой добавки, поговорите со своим врачом, чтобы убедиться, что она вам не повредит. Ваш врач также может помочь вам определить режим дозировки одуванчика, который лучше всего подходит для вас.