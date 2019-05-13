Источник материала: Интерфакс

Более 790 участников из девяти стран выступят на XVIII Международном фестивале детского творчества "Золотая пчелка" в Климовичах, сообщили в Могилевском облисполкоме.

"Форум пройдет 23-26 мая. Планируется, что в музыкальном празднике примут участие юные дарования из Беларуси, России, Болгарии, Украины, Кыргызстана, Узбекистана, Латвии, Сербии, Словакии", - говорится в сообщении на сайте исполкома.





Традиционно фестиваль предусматривает конкурсную программу в трех возрастных категориях: младшая (9-12 лет), средняя (13-15 лет), старшая (16-18 лет).

Прослушивания и просмотры будут проводиться по нескольким номинациям в жанрах вокальное, хореографическое, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

"Во время "Золотой пчелки" районный центр наполнят выступления участников и гостей, выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, ярмарки, гала-концерты, мастер-классы ведущих педагогов, членов жюри феста и другие культурные мероприятия", - говорится в сообщении.

Каждый день форума будет тематическим. Откроет фестиваль "День дружбы". В городском парке начнет работу театрализованная интерактивная площадка "Клімавіцкі гасцінец" с участием творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, игровых и актерских групп учреждений культуры Климовичского района, воспитанников и преподавателей местного Дома ремесел, районного центра социального обслуживания населения. Здесь же можно будет приобрести белорусскую сувенирную продукцию, игрушки, покататься на аттракционах.

На площади Великого Октября развернется вернисаж рисунков и работ детских школ искусств, учреждений общего среднего образования Климовичского, Костюковичского, Кричевского районов. Также будет организована праздничная шоу-программа с проведением жеребьевки конкурсантов, выступлением белорусских коллективов и исполнителей. Завершит день диско-марафон.

В "День торжества детского творчества" запланированы конкурсные прослушивания участников. В городском парке пройдет "Фестывальнае сузор’е Магілёўшчыны". Здесь разместятся площадки региональных фестивалей и праздников Приднепровского края, театрализованные выставочно-торговые экспозиции, творческие презентации работ мастеров декоративно-прикладного искусства. Запланирована церемония закладки таблички новой страны-участницы "Золотой пчелки" Словакии в скульптурной композиции фестиваля. Далее состоится вечер знакомств для организаторов и участников "Золотой пчелки", а также торжественное открытие феста и фейерверк.

Арт-центр откроется в "День национальных культур фестиваля". В городском парке будут работать презентационные островки стран-участниц феста с фотовыставками, экспозициями афиш, сувениров и национальных символов, селфи-центрами. Амфитеатр станет местом проведения конкурса "Мисс "Золотая пчелка", фестивального перфоманса из флешмобов "Танцы без границ". На площади Великого Октября откроют спортивную площадку, посвященную проведению в Беларуси II Европейских игр. Здесь же пройдут показательные выступления и конкурсные программы, подготовленные управлением МЧС по Могилевской области, конкурс детского рисунка на асфальте "Мой родны кут".

Центральными мероприятиями "Дня творческих достижений, успеха" станут праздничный парад участников феста, церемония награждения лауреатов XVIII Международного фестиваля детского творчества "Золотая пчелка" и заключительный гала-концерт.

Фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" проходит в Климовичском районе с 1996 года. В 2001-м конкурс получил статус международного. Начиная с 2017-го принято решение проводить его ежегодно.

Организаторами музыкального форума выступают Климовичский районный исполнительный комитет, Могилевский областной исполнительный комитет, Министерство культуры Беларуси.