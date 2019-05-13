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Будущее Могилева приглашают обсудить жителей города

14.05.2019 11:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Могилевчан приглашают обсудить будущее Могилева, сообщает Mogilevnews.by

18 мая в музее В.К. Бялыницкого-Бирули будет возможность принять участие в работе групп, где совместными усилиями участники будут генерировать идеи о будущем развитии областного центра.

Во встрече примут участие эксперты в разных областях, которые помогут в выработке идей развития города в разных сферах. В зоне особого внимания –  комфортность мест отдыха, перезагрузка городских пространств, развитие творчества и искусства, стрит-арт, парки и скверы и т.д. Результатом генерации идей должна стать выработка элементов видения развития города, перечень мероприятий и проектов по развитию Могилева. На территории музея также будут расположены баннеры, где каждый посетитель сможет оставить свои предложения и пожелания родному городу.

Начало в 13.00. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться через онлайн-анкету по ссылке. Вход свободный, по предварительной регистрации.

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевчан приглашают обсудить будущее Могилева, сообщает Mogilevnews.by 18 мая в музее В.К. Бялыницкого-Бирули будет возможность принять участие в работе групп, где...
 
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