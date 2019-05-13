Источник материала: Интерфакс

Самарский областной суд назначил на среду рассмотрение обжалования ареста трех фигурантов дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", ранее заключенных под стражу по решению самарского районного суда, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

"В настоящее время в суд поступили материалы по аресту Рустама Хуснутдинова, Владимира Жоголева и Сергея Баландина. Заседание суда назначено на среду на 9:00 (8:00 мск)", - сказал представитель пресс-службы.

Он пояснил, что материалы обжалования ареста Светланы Балабай в суд еще не поступили.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Следственный комитет России, шесть человек подозреваются в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей. Четверо подозреваемых были задержаны. Среди них генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" С.Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Р.Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть актив" В.Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" С.Баландин.

Cамарский районный суд 2 мая 2019 года избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 29 июня. Позднее все четыре фигуранта обжаловали данное решение.

Следствие считает, что "в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений".

Кроме того, в настоящее время объявлены в международный розыск бывший бенефициар ГК "Петронефть" Роман Трушев и бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко.

Оба фигуранта проходят обвиняемыми по ч.4 ст.215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору).

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановила транзит "грязной" российской нефти в Европу.

Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая после того, как 30 апреля Минск полностью остановил прокачку нефти для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба".

Концерн "Белнефтехим" 4 мая сообщил о поступлении "чистой" российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Ожидалось, что Мозырский НПЗ приступит к переработке новой партии нефти 6 мая 2019 года. По состоянию на 10 мая завод не сообщал о начале ее переработки.