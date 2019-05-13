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Какие продукты подорожали в апреле больше всего?

14.05.2019 12:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Какие продукты подорожали в апреле больше всего?

Согласно данным Национального статистического комитета, больше всего в апреле в Беларуси подорожала свежая белокочанная капуста - на 22,6%.

Также в стоимости выросли репчатый лук (на 18,5%), свежие помидоры (на 12,7%), морковь (на 11,5%) и картофель (на 6,1%).

Подешевели же больше всего в апрели свежие огурцы - на 23,9%.

Также существенно выросли цены на сладкий перец (на 11,2%), шторы (на 7,7%), кожаные туфли на низком каблуке и синтетической подошве (на 6,2%) и ритуальные услуги (на 5,7%).

 
 
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Согласно данным Национального статистического комитета, больше всего в апреле в Беларуси подорожала свежая белокочанная капуста - на 22,6%.
 
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