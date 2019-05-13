Минское «Динамо» хочет сохранить Энрота и подписать шесть легионеров

Источник материала: Tut.by

Сегодня на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета была утверждена стратегия развития ХК «Динамо-Минск» на ближайшие сезоны, которые предваряют домашний чемпионат мира-2021. В своей деятельности клуб продолжит решать две основные задачи — популяризация хоккея в стране и развитие белорусских игроков во второй по силе лиге мира.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает официальный сайт минчан, для этого уже в нынешнем сезоне предпринимаются меры по сохранению в составе ведущих белорусских хоккеистов, интерес к которым проявляет ряд клубов КХЛ. Также перед тренерским штабом будет поставлена задача развития молодых перспективных игроков и их постепенный ввод в основную команду.

Кроме того, планируется укрепить ряды семью легионерами (одним вратарем и шестью полевыми хоккеистами). Клуб рассчитывает пригласить опытных иностранцев, уже успевших зарекомендовать себя в ведущих лигах мира. На них будет возложена роль лидеров, которые должны вносить решающий вклад в результат команды.

Данная стратегия предусматривает решение серьезных турнирных задач, главная из которых — борьба за попадание в плей-офф.

— Сейчас трансферная кампания в самом разгаре, — отметил генеральный директор клуба Дмитрий Басков. — Мы ведем работу как по сохранению лучших белорусских хоккеистов, так и по поиску новых имен для «Динамо». Для нас важно, чтобы даже у опытных игроков горели глаза, а молодые имели потенциал и перспективу роста. Также в помощь местным ребятам ищем сильных легионеров: голкипера, двух защитников, двух центральных и двух крайних нападающих. Возможно, вратарскую позицию закроем за счет Юнаса Энрота — он один из кандидатов, в котором мы уверены и с которым продолжаем вести переговоры. К остальным легионерам будем предъявлять серьезные требования, поэтому выбираем преимущественно из тех, у кого за плечами богатый опыт, в том числе выступления в НХЛ. Верим, что данная стратегия позволит нам решить задачу попадания в плей-офф и помочь сборной.