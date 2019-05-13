Источник материала: Новости Волковыска

В хозяйствах Волковысского района выявлены факты продажи мяса КРС с ферм предпринимателям за наличный расчет без составления документов.

Прокуратура Волковысского района проверила соблюдение организациями агропромышленного комплекса региона ветеринарных норм и правил. Оказалось, что должностные лица сельхозорганизаций не во всех случаях проводили необходимые лабораторные исследования, часто не выписывали ветеринарные документы, допускали к осмотру животных специалистов без аттестации, сообщает БЕЛТА .

Выявлены и другие нарушения. Например, в КСУП «Матвеевцы», КСУП «Гнезно», ОАО «Хатьковцы», КСУП «Заря и К» производили убой сельскохозяйственных животных и переработку мяса для реализации населению в местах, которые не соответствовали требованиям ветеринарно-санитарного законодательства.

«В ГСУП «Подороск», КСУП «Матвеевцы» и филиале «Агрокомплекс Шиловичи» ОАО «Агрокомбинат Скидельский» после вынужденных прирезок крупного рогатого скота оформляли реализацию мяса по льготным ценам своим работникам либо иным гражданам. А на самом деле продавали мясо индивидуальным предпринимателям за наличный расчет без составления отчетных документов», - рассказали в службе информации прокуратуры Гродненской области. За служебные подлоги и хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении 5 должностных лиц возбуждены уголовные дела.

Руководство местной райветстанции знало о выявленных прокуратурой нарушениях, однако адекватных мер для их устранения и недопущения впредь не приняло. Прокурор Волковысского района внес в райисполком представление об устранении нарушений законодательства при выполнении контрольных функций ГУ «Волковысская райветстанция». По итогу рассмотрения акта надзора 4 должностным лицам организаций АПК и главному ветеринарному врачу района объявлены выговоры.

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