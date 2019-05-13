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Акция «Беларусь помнит. Солигорщина гордится» пройдет в Солигорске 9 мая.
14.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
3 мая 2019 21:11 1200
Акция "Беларусь помнит. Солигорщина гордится" пройдет в Солигорске 9 мая.
Участником акции может стать любой житель района без ограничений по возрасту и социальному статусу. Для этого необходимо распечатать фотографию члена семьи — участника Великой Отечественной войны (формат А3 или А4) и принять участие в акции. Можно дополнить фотографию краткой биографией.
ГДЕ? Место проведения акции — «Парк четырех стихий».
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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3 мая 2019 21:11 1200 Акция "Беларусь помнит. Солигорщина гордится" пройдет в...
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