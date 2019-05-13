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Акция «Беларусь помнит. Солигорщина гордится» пройдет в Солигорске 9 мая.

14.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


3 мая 2019 21:11 1200

Акция "Беларусь помнит. Солигорщина гордится" пройдет в Солигорске 9 мая.

Автор: Эдуард Кидяев.

Участником акции может стать любой житель района без ограничений по возрасту и социальному статусу. Для этого необходимо распечатать фотографию члена семьи — участника Великой Отечественной войны (формат А3 или А4) и принять участие в акции. Можно дополнить фотографию краткой биографией.

Акция «Беларусь помнит. Солигорщина гордится» пройдет в Солигорске 9 мая.

ГДЕ? Место проведения акции — «Парк четырех стихий».

КОГДА? 9 мая с 10.30 до 12.00.

ПЕРСПЕКТИВА: создание «Альбома памяти «Беларусь помнит» с фотоснимками и историями о ветеранах Великой Отечественной войны.

Акция «Беларусь помнит. Солигорщина гордится» пройдет в Солигорске 9 мая.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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3 мая 2019 21:11 1200 Акция "Беларусь помнит. Солигорщина гордится" пройдет в...
 
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