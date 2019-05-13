Акция «Беларусь помнит. Солигорщина гордится» пройдет в Солигорске 9 мая.

Участником акции может стать любой житель района без ограничений по возрасту и социальному статусу. Для этого необходимо распечатать фотографию члена семьи — участника Великой Отечественной войны (формат А3 или А4) и принять участие в акции. Можно дополнить фотографию краткой биографией.