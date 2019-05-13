В Узденском районе в машине нашли труп водителя

Источник материала: Слуцк Город





Авария произошла 13 мая с 7:40 до 8:50 на 1-м км автодороги Н23447 Хотляны-Любяча вблизи д. Любяча. Подробности МЛЫН.BY рассказал официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

48-летний местный житель на автомобиле Лада, двигаясь в направлении д. Хотляны, съехал в левый по ходу движения кювет и наехал на дерево.

— В 8:50 автомобиль с находившимся в салоне без признаков жизни водителем был обнаружен проезжающим мимо гражданином. Причина смерти водителя «Лады» устанавливается. Предварительно он был трезв, пристегнут, к административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался, — рассказал Сергей Чеботарев.

ГАИ напоминает, что если водители плохо себя чувствуют, то за руль лучше не садиться вообще. Это может повлечь за собой ДТП, в котором пострадают и другие участники движения.







