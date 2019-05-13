ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Узденском районе в машине нашли труп водителя

14.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В Узденском районе в машине нашли труп водителя

Авария произошла 13 мая с 7:40 до 8:50 на 1-м км автодороги Н23447 Хотляны-Любяча вблизи д. Любяча. Подробности МЛЫН.BY рассказал официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

48-летний местный житель на автомобиле Лада, двигаясь в направлении д. Хотляны, съехал в левый по ходу движения кювет и наехал на дерево.

— В 8:50 автомобиль с находившимся в салоне без признаков жизни водителем был обнаружен проезжающим мимо гражданином. Причина смерти водителя «Лады» устанавливается. Предварительно он был трезв, пристегнут, к административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался, — рассказал Сергей Чеботарев.

ГАИ напоминает, что если водители плохо себя чувствуют, то за руль лучше не садиться вообще. Это может повлечь за собой ДТП, в котором пострадают и другие участники движения.

В Узденском районе в машине нашли труп водителя

В Узденском районе в машине нашли труп водителя

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 13 мая с 7:40 до 8:50 на 1-м км автодороги Н23447 Хотляны-Любяча вблизи д. Любяча. Подробности рассказал официальный представитель УГАИ УВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция «Беларусь помнит. Солигорщина гордится» пройдет в Солигорске 9 мая.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика