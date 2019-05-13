В центре Минска пройдет марафон «железного человека»

В центре Минска 21 июля пройдет мультиспортивная гонка Alfa-Bank Minsk Triathlon. Около тысячи человек проплывут в Минском море, проедут на велосипеде до центра города, после чего перейдут на бег. Пройти испытание «железного человека» может каждый желающий.

Впервые гонка по триатлону пересечет центр столицы. Начнется соревнование со скоростного заплыва у Центра парусного спорта. Потом надо будет доехать на велосипеде до Дворца спорта, после чего пробежать в центре Минска. Как и во время полумарафона, будут перекрыты центральные улицы, в том числе проспект Победителей.

Дистанция в сравнении с прошлым годом увеличена вдвое – с 1/8 до 1/4 Ironman. Во время соревнования предстоит проплыть 950 м, потом проехать на велосипеде 45 км и в конце пробежать 10,5 км. У участников также будет возможность выбрать маршрут вдвое короче. В любом случае победителей и призеров определят в обеих дистанциях.

Соревнование соберет около тысячи человек из разных стран мира – в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Большинство слотов уже занято. Чтобы успеть попасть в список участников, надо пройти регистрацию в интернете. Наибольшей популярностью пользуется категория 1/4 Ironman.

«Гонка пройдет на совершенно новом уровне. Прежде всего, она приведет нас в центр Минска, а перспектива пробежать по проспекту Победителей вдохновляет многих. Кроме того, впервые будет предложена серьезная дистанция 1/4 Ironman. И по числу желающих ее преодолеть мы видим, что триатлон как вид спорта сложился в Беларуси. Среди участников есть как молодые ребята, так и люди постарше. В 30-40 лет как раз можно что-то изменить и доказать себе, что полон сил», – считает руководитель стратегического маркетинга Альфа-Банка и опытный триатлонист Гжегож Бобровницки-Либхен.

В Минске также пройдет детская гонка TriKids. Ребят от 6 до 10 лет ожидает забег на 500 м, а детям от 11 до 13 лет предстоит проплыть 100 м и пробежать 1 км.

Каждый участник получит стартовый пакет, в который включены майка, плавательная шапочка, рюкзак, номер с поясной резинкой, чип электронной отметки, Racebook и страхование. На финише все участники получат по медали. До места старта организуют бесплатный трансфер.

До Alfa-Bank Minsk Triathlon в Минске проходят бесплатные тренировки. Каждый желающий может пройти базовый курс и за два месяца подготовить себя к гонке.

«После прошлогоднего старта мы учли допущенные ошибки и выбрали другой маршрут. Сейчас это будет не только сложная и захватывающая гонка, но и красивое мероприятие для зрителей, – заверяет организатор соревнования и родоначальник белорусского триатлона Дмитрий Толкачев. – Те, кто приступил к тренировкам с начала года, уже достаточно хорошо подготовлены. Благодаря такому подходу, уверен, удастся избежать инцидентов, когда люди преодолевают маршрут из последних сил. Мы все же следим за тем, чтобы триатлон укреплял здоровье и тонус, а для этого готовим к гонке постепенно».

Alfa-Bank Minsk Triathlon пройдет в Минске во второй раз. Организаторами выступают «Клуб триатлона «Тристайл» и Альфа-Банк, а поддержку оказывает Министерство спорта и туризма. Триатлон как вид спорта придумали французы еще в начале 20-го века. Наиболее популярен он стал в начале нулевых, когда был включен в олимпийскую программу. В последние годы бурное развитие триатлон получил и в Беларуси.