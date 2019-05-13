|
ГАИ с конца апреля направила по электронной почте более 2,1 тыс. уведомлений о штрафах
14.05.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ГАИ с конца апреля направила по электронной почте более 2,1 тыс. уведомлений о штрафах по фотофиксации нарушений. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси.
Получать уведомления от
В ГАИ отметили, что при регистрации на сайте МВД не требуется указывать номер машины, так как проверка проводится по личному номеру собственника. В случае вынесения постановления о штрафе зарегистрированному на сайте владельцу на электронную почту приходит уведомление следующего содержания: "ГАИ вынесено постановление по факту фотофиксации нарушений скоростного режима. Дополнительную информацию можно получить в личном кабинете на сайте mvd.gov.by".
В "Личном кабинете" гражданин получает подробную информацию о штрафе - там указан регистрационный номер постановления, сумма, дата. Есть инструкция о том, где и как можно его оплатить. Постановление о штрафе можно также скачать себе на компьютер в электронном виде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГАИ с конца апреля направила по электронной почте более 2,1 тыс. уведомлений о штрафах по фотофиксации нарушений. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)