Источник материала: Виртуальный Брест

ГАИ с конца апреля направила по электронной почте более 2,1 тыс. уведомлений о штрафах по фотофиксации нарушений. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси.



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Получать уведомления от ГАИ в электронной форме могут зарегистрированные пользователи нового сайта МВД, который начал работать в марте. Сайт включает модуль "Личный кабинет" - после регистрации (уже зарегистрировались более 22 тыс. человек) пользователи могут проверять задолженности по штрафам, получать уведомления о них в личный кабинет и на электронную почту. С конца апреля в тестовом режиме проводится рассылка уведомлений о вынесении постановлений по фактам нарушений ПДД , зафиксированным в автоматическом режиме. Направлено более 2,1 тыс. уведомлений, 970 штрафов были погашены в тот же день, рассказали в ГАИ .

В ГАИ отметили, что при регистрации на сайте МВД не требуется указывать номер машины, так как проверка проводится по личному номеру собственника. В случае вынесения постановления о штрафе зарегистрированному на сайте владельцу на электронную почту приходит уведомление следующего содержания: "ГАИ вынесено постановление по факту фотофиксации нарушений скоростного режима. Дополнительную информацию можно получить в личном кабинете на сайте mvd.gov.by".

В "Личном кабинете" гражданин получает подробную информацию о штрафе - там указан регистрационный номер постановления, сумма, дата. Есть инструкция о том, где и как можно его оплатить. Постановление о штрафе можно также скачать себе на компьютер в электронном виде.