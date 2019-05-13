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ГАИ с конца апреля направила по электронной почте более 2,1 тыс. уведомлений о штрафах

14.05.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ГАИ с конца апреля направила по электронной почте более 2,1 тыс. уведомлений о штрафах по фотофиксации нарушений. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66175.php

ГАИ с конца апреля направила по электронной почте более 2,1 тыс. уведомлений о штрафах

Получать уведомления от ГАИ в электронной форме могут зарегистрированные пользователи нового сайта МВД, который начал работать в марте. Сайт включает модуль "Личный кабинет" - после регистрации (уже зарегистрировались более 22 тыс. человек) пользователи могут проверять задолженности по штрафам, получать уведомления о них в личный кабинет и на электронную почту. С конца апреля в тестовом режиме проводится рассылка уведомлений о вынесении постановлений по фактам нарушений ПДД, зафиксированным в автоматическом режиме. Направлено более 2,1 тыс. уведомлений, 970 штрафов были погашены в тот же день, рассказали в ГАИ.

В ГАИ отметили, что при регистрации на сайте МВД не требуется указывать номер машины, так как проверка проводится по личному номеру собственника. В случае вынесения постановления о штрафе зарегистрированному на сайте владельцу на электронную почту приходит уведомление следующего содержания: "ГАИ вынесено постановление по факту фотофиксации нарушений скоростного режима. Дополнительную информацию можно получить в личном кабинете на сайте mvd.gov.by".

В "Личном кабинете" гражданин получает подробную информацию о штрафе - там указан регистрационный номер постановления, сумма, дата. Есть инструкция о том, где и как можно его оплатить. Постановление о штрафе можно также скачать себе на компьютер в электронном виде.

 
 
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  ГАИ с конца апреля направила по электронной почте более 2,1 тыс. уведомлений о штрафах по фотофиксации нарушений. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси. ...
 
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